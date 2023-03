Werbung

Das Phanteks NV7 soll die PC-Hardware besonders gut in Szene setzen. Gleichzeitig verspricht das Showgehäuse laut Phanteks aber auch eine effektive Kühlung. Zusammen mit dem Gehäuse wurden zudem die neuen D30 D-RGB-Lüfter vorgestellt.

NV7: Phanteks setzt auf Showgehäuse

Beide Produkte waren bereits zur CES Messeneuheiten. Phanteks stellt sie nun noch einmal offiziell vor und liefert dabei auch Informationen zum Verkaufsstart. Das NV7 gibt mit seiner Glasfront und seinem Glasseitenteil den Blick in den Innenraum frei. Die Lüfter lassen sich in diesem Gehäuse so um das Mainboard herum montieren wie ein Bilderrahmen um ein Bild. Es können drei 120-mm-Lüfter unter dem Deckel, zwei 120-mm-Lüfter an der Rückwand, drei 120- oder 140-mm-Lüfter am Boden und vier 120-mm-Lüfter an der Seite montiert werden. Ausgeliefert wird das NV7 allerdings lüfterlos. Alternativ stehen drei 360-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung.

Der Full-Tower nimmt maximal SSI-CEB- bzw. bis zu 27,7 cm breite E-ATX-Mainboards auf. Die maximale CPU-Kühlerhöhe liegt bei 18,5 cm und die maximale Grafikkartenlänge bei 45 cm. Das Gehäuse nimmt maximal zwei 3,5- bzw. maximal sechs 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Das NV7 misst 253 x 586 x 532 mm (B x H x T) und wiegt knapp 17 kg. Das schräg unter dem Korpus sitzende (und versetzbare) I/O-Panel stellt sowohl USB-C, zweimal USB 3.0 als auch eine Klinkenbuchse bereit. Feines Mesh soll einen guten Mittelweg aus Airflow und Staubschutz sicherstellen.

Ungewöhnlich ist die Tür, mit der die Rückseite verschlossen wird. Dadurch soll das NV7 auch von hinten schick wirken. Phanteks integriert eine adressierbare RGB-Beleuchtung, die das Mainboard teilweise einrahmt. Ein A-RGB-Controller mit zwei Kanälen ist inklusive. Auch eine Grafikkartenstütze gehört zur Ausstattung. Eine vertikale Grafikkartenmontage ist möglich, setzt aber ein optionales Montagekit voraus.

D30-120: Mehr als ein Show-Lüfter

Mit dem D30-120 bringt Phanteks zudem einen A-RGB-Lüfter neu auf den Markt. Die Beleuchtung erstreckt sich dabei sowohl auf den Rotor als auch auf den Lüfterrahmen. Mehrere dieser Lüfter können einfach direkt über Konnektoren miteinander verbunden werden. Die 3 cm dicken Lüfter sollen eine hohe Kühlleistung bieten. Laut Phanteks sind sie besonders gut für den Einsatz am Radiator und in Kombination mit Mesh bzw. Staubfiltern geeignet. Die D30-120-Lüfter arbeiten PWM-gesteuert mit 250 bis 2.000 U/min. Es gibt Modelle mit regulärem und mit gedrehtem Luftstrom sowie schwarze und weiße Farbvarianten.

Verfügbarkeit ab April

Die neuen Phanteks-Produkte sollen im April verfügbar werden. Das NV7 wird es zum einen als NV7 D-RGB Black und zum anderen als NV7 DRGB Matte White geben. Beide Farbvarianten kosten 219,90 Euro. Für das Single Pack D30-Lüfter ruft Phanteks 29,90 Euro auf. Das Triple-Pack kostet hingegen 84,90 Euro.