Der auf Computerkomponenten und Gehäuse spezialisiere Hersteller DeepCool hat die CC360-Micro-ATX-Gehäuseserie angekündigt, die aus dem CC360 ARGB und dem CC360 WH ARGB besteht. Die in Schwarz und Weiß erhältlichen Gehäuse der CC360-Serie wollen sich durch ein besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis von der Konkurrenz abheben. Dennoch wollen die Gehäuse bei der Ausstattung nicht sparen und durch eine hinreichende Kompatibilität und Funktionen attraktiv sein. Dazu zählen etwa eine besondere Luftzirkulation, die eine gute Kühlleistung der Komponenten sicherstellen soll. Die Gehäuse richten sich vor allem an preisbewusste Käufer.

Beide Gehäuse verfügen über drei vorinstallierte 120-mm-ARGB-Lüfter, die für einen hohen Luftstrom durch die belüftete Front sorgen sollen. Obwohl das CC360 ARGB recht kompakt ist, bietet es die Möglichkeit für eine ordentliche Wasserkühlung an. Dafür sollen sich in der Front des Gehäuses ein 360-mm-Radiator sowie ein 240-mm-Modell an der Oberseite installieren lassen. Beide Varianten bieten Unterstützung für bis zu sechs 120-mm oder maximal vier 140-mm-Lüfter. Die Seitenwand soll aus gehärtetem Glas bestehen und so stets einen Blick ins Innere des Gehäuses zulassen. Die CC360-ARGB-Gehäuse sind laut DeepCool zudem mit vier Festplattenmontageplätzen und Staubfiltern ausgestattet.

Die Höhenbegrenzung für CPU-Luftkühler liegt bei 165 mm und die maximal unterstützte Grafikkartenlänge beträgt 320 mm. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays können bis zu zwei 2,5-Zoll-SSDs direkt angebracht werden. Zusätzlich können über einen herausnehmbaren Laufwerkskäfig zwei weitere 3,5-Zoll-Festplatten in dem Gehäuse installiert werden.

Das CC360 ARGB und das CC360 ARGB WH werden im Laufe des Monats erhältlich sein. Preislich unterscheiden sich die beiden Varianten des CC360 ARGB nicht voneinander. Beide werden zu einer UVP von 54,99 Euro angeboten.