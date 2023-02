Werbung

Antec bringt mit dem AX90 einen Midi-Tower auf den Markt, der vor allem durch seine rautenförmige Meshfront und die vier vormontierten A-RGB-Lüfter auffällt.

Die AX-Serie soll laut Antec "budgetfreundliche" Gaming-Gehäuse bieten. Das AX90 hakt konsequent typische Features von Gaming-Gehäusen ab. So sollte die rautenförmige Meshfront in Kombination mit den vier vormontierten 120-mm-Lüftern für eine effektive Kühlung sorgen. Sowohl die drei Front- als auch der Rückwandlüfter werden dabei von A-RGB-LEDs beleuchtet. Der verbaute A-RGB-Controller erlaubt die Beleuchtungssteuerung per A-RGB-Steuertaste oder die Synchronisierung mit einem geeigneten Mainboard.

Die Gehäuseanschlüsse reihen sich auf der rechten Deckelseite hintereinander. Dabei werden zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0 und Mikrofon-/HD-Audiobuchsen geboten. Auf USB-C muss hingegen verzichtet werden. Das AX90 misst 210 x 486 x 473 mm (B x H x T) und wiegt rund 6,8 kg. Antec fertigt es aus Stahl und Kunststoff. Das linke Seitenteil besteht aus gehärtetem Glas und erlaubt den Blick auf verbaute Hardware.

Im Innenraum kann maximal ein ATX-Mainboard montiert werden. Die maximale Kühlerhöhe wird mit 16 cm und die maximale Grafikkartenlänge mit großzügigen 38,5 cm angegeben. Die beiden 3,5-Zoll-Laufwerksplätze können alternativ auch für 2,5-Zoll-Laufwerke genutzt werden. Zusätzlich werden zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze geboten. Wasserkühlungsnutzer können hinter der Front und unter dem Deckel maximal 360-mm-Radiatoren montieren. Zudem stehen seitlich ein 240-mm-Radiatorenplatz sowie ein 120-mm-Radiatorenplatz an der Rückwand zur Verfügung.

Für den Staubschutz sorgen Staubfilter an der Front, im Deckel, im Boden und an der rechten Gehäuseseite. Laut Antec stehen hinter dem Mainboardträger 23 mm Platz für das Kabelmanagement zur Verfügung.

Antec ruft für seinen neuen Midi-Tower einen Preis von 99,99 Euro auf. Erste Listungen liegen bei etwa 101 Euro.