Mit dem RM51 (SST-RM51) bietet SilverStone ein spezielles Gehäuse an. Das 5HE-Rackmount-Servergehäuse kann aufrecht oder horizontal genutzt und dank Laufschienen-Montagelöcher auch zur Schieneninstallation genutzt werden.

SilverStone selbst sieht das RM51 als Modell für den Einsatz in industriellen Rackmount- bzw. als Grundlage für High-End-Heimsysteme. Es erlaubt mit seinen Laufschienen-Montagelöchern den Einsatz der optional erhältlichen Gleitschienen RMS05-22 für die Nutzung im Rack, bietet aber auch normale Standfüße. Optisch zeigt es sich in einem funktionalen Industriedesign. An der Front sitzen neben den Bedientasten und Status-LEDs (darunter zwei LEDs für die LAN-Aktivität) zwei USB-3.0-Ports und ein einzelner USB-C-Anschluss.

Hinter der Front sorgen zwei Air Penetrator 184i PRO für die Frischluftzufuhr. Diese großen 180-mm-Lüfter arbeiten PWM-gesteuert mit 0 bis 1.200 U/min und sollen für einen konzentrierten Luftstrom sorgen. Alternativ sind an der Front drei 120-mm-Lüfter bzw. auch ein 360-mm-Radiator nutzbar. An der Rückseite findet optional ein 120- oder 140-mm-Lüfter Platz. Ein hinterer Lüfterkäfig kann zudem noch zwei 80-mm-Lüfter aufnehmen.

SilverStone gibt das RM51 maximal für SSI-EEB-, SSI-CEB- und E-ATX-Mainboards frei. Erweiterungskarten dürfen bis zu 45,5 cm lang sein. Wird der Erweiterungskartenhalter genutzt, reduziert er die maximale Breite der Erweiterungskarten von 19,8 cm auf 15,7 cm und die maximale CPU-Kühlerhöhe von 19,2 cm auf immer noch großzügige 18,1 cm.

Es können bis zu vier 3,5-Zoll-Laufwerke und verbaut werden. In einem 3,5-Zoll-Laufwerkskäfig mit zwei Laufwerksplätzen findet alternativ auch ein SFX-Netzteil Platz. So wird eine redundante Stromversorgung ermöglicht. Die beiden anderen 3,5-Zoll-Laufwerksplätze können alternativ für drei 2,5-Zoll-Laufwerke genutzt werden. Zusätzlich stehen noch vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.

Das SilverStone RM51 misst mit dem hinteren Lüfterkäfig 440 x 220 x 530 mm (Bx H x T) und hat eine Volumen von 51,3 Litern. Es wiegt 10,6 kg.

Zum Euro-Preis haben wir noch keine Informationen. Techpowerup nennt zumindest einen US-Preis in Höhe von 489,99 Dollar und gibt an, dass das RM51 in Europa im März verfügbar werden soll.