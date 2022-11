Werbung

Es gibt aktuell eine große Zahl an Airflow-Gehäusen mit luftiger Meshfront. Meist werden ab Werk 120- oder 140-mm-Lüfter verbaut. Beim neuen Lancool 216 geht Lian Li nun einen Schritt weiter und setzt auf 160-mm-Frontlüfter.

Das Lancool 216 ist ein Midi-Tower der Mittelklasse. Es soll sowohl mit hohem Airflow als auch alternativ mit Wasserkühlungsoptionen überzeugen. Ab Werk wird es mit zwei 160-mm-Frontlüftern und einem 140-mm-Hecklüfter bestückt. Der Hecklüfter ist bei allen Modellen unbeleuchtet. Die Frontlüfter sind je nach Variante unbeleuchtet oder alternativ A-RGB-Modelle. Mit der Kombination aus Meshfront und den großen 160-mm-Lüftern könnte das Lancool 216 gegenüber anderen Airflow-Modellen mit kleineren Lüftern im Vorteil sein. Gegenüber dem Vorgängermodell Lancool 215 werden allerdings kleinere Lüfter verbaut - bei diesem Gehäuse gab es noch zwei 200-mm-Frontlüfter.

Lian Li gibt für das Lancool 216 Maße von 235 x 492 x 481 mm (B x H x T) und ein Gewicht von 10,5 kg an. Im Innenraum können maximal E-ATX-Mainboards (unter 28 cm Breite), ein 18 cm hoher Prozessorkühler und bis zu 39,2 cm lange Erweiterungskarten untergebracht werden. Zusätzlich zu den belegten Lüfterplätzen an Front und Rückwand stehen drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfterplätze unter dem Deckel, zwei 120- bzw. 140-mm-Lüfterplätze an der Netzteilabdeckung und ein 120-mm-Lüfterplatz an einer PCIe-Lüfterhalterung zur Verfügung. Letzterer wird extern realisiert und soll vor allem die GPU-Kühlung unterstützen.

Sowohl an der Front als auch unter dem Deckel können 360- bzw. 280-mm-Radiatoren montiert werden. Die Deckelblende kann zur einfachen Montage demontiert werden. Unten findet maximal ein 240-mm-Radiator Platz. Das Lancool 216 nimmt zwei 3,5- und sechs 2,5-Zoll-Laufwerke auf.

Das I/O-Panel mit USB-C, zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen ist modular und kann wahlweise an der Oberkante der Front oder links unten montiert werden. Eine Besonderheit ist zudem das optionale ARGB-Steuerungs- und USB-Modul. Es erlaubt das individuelle Mischen der Lichteffekte beider LED-Kanäle und stellt zwei weitere USB-3.0-Ports bereit. Als weiteres optionales Zubehör gibt es einen magnetischen Frontstaubfilter und das Lian-Li PCIe 4.0 X16 RISER CABLE für eine vertikale Grafikkartenmontage.

Caseking listet bereits eine schwarze und eine weiße A-RGB-Variante des Lancool 216. Das schwarze Modell soll 109,90 Euro und das weiße Modell 114,90 Euro kosten. Die Auslieferung startet voraussichtlich ab dem 19.12.2022.