In Zusammenarbeit mit Chieftec suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Cube-Gehäuse aus dem Hause Chieftec testen und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum darüber verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich behalten werden.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des CI-02B-OP. Dabei handelt es sich um einen Micro-ATX-Cube mit einem eleganten Design mit Elementen aus gebürstetem Aluminium und einer Mesh-Front, das sogar Platz für ein klassisches DVD- oder Blu-ray-Laufwerk in seinem 5,25-Zoll-Schacht bietet. Selbst ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk könnte man unterbringen. Vermutlich dürfte dieser Slot aber eher für Controller einer Lüftersteuerung oder ein Hot-Swap-Laufwerk genutzt werden. Ungewöhnlich ist zudem die Öffnung des Gehäuses, denn der Cube lässt sich aufklappen, womit man einfachen Zugriff auf das Innere erhält.

Dort nimmt der 265 x 295 x 390 mm (B x H x T) große Cube wahlweise ein Micro-ATX- oder Mini-ITX-Mainboard auf, kann mit einer bis zu 32 cm langen High-End-Grafikkarte bestückt werden und erlaubt CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 16 cm, womit sich ein leistungsfähiger Spielerechner aufbauen lässt. Bis zu vier Erweiterungskarten werden unterstützt.

Auf Seiten der Kühlung lassen sich in der Front ein 120 oder 140 mm großer Lüfter sowie ein 120-mm-Rotor an der Rückwand montieren, im Deckel kann ein zusätzlicher 120- oder 140-mm-Lüfter angebracht werden. Das garantiert eine gute Durchlüftung. Unter dem Mainboardträger ist Platz für zwei 3,5-Zoll-Laufwerke, wobei mittels Adapter auch kompaktere 2,5-Zoll-Geräte eingesetzt werden können.

Die Front bietet nicht nur die Laufwerkseinlässe für die oben genannten, externen Medien, sondern außerdem eine Mesh-Oberfläche für eine gute Belüftung sowie natürlich ein I/O-Panel mit Power- und Reset-Taster, zwei USB-3.0-Ports und zwei Audiobuchsen für den Anschluss eines Headsets. Im unteren Teil stellt ein Lochgitter sicher, dass ein optionaler Frontlüfter Frischluft ansaugen kann. Die beiden Flächen seitlich bieten ebenfalls großzügige Lüftungsschlitze.

Wie sich das Chieftec Pro Cube CI-02B-OP in der Praxis schlägt, das dürfen nun unsere Leser im Rahmen eines Lesertests herausfinden. Der Hersteller stellt hierfür insgesamt drei Exemplare des etwa 55 Euro teuren Cube-Gehäuses zur Verfügung.

Eckdaten:

Bezeichnung: Chieftec Mesh Series CI-02B-OP

Material: 0,6 mm SPCC-Stahl, Kunststoff Maße: 265 x 295 (+22 mm mit Standfüßen) x 390 mm (B x H x T) Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 5,25 Zoll (extern), 1x 3,5 Zoll (extern), 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120/ 140 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 1x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): keine Angaben, maximal Single-Radiatoren an Rückwand/Deckel vorstellbar CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 32 cm Gewicht: etwa 4,3 kg Preis: rund 55 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Chieftec!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. November 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. November 2022

Testzeitraum bis 25. Dezember 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Chieftec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum