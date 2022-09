Fractal Design Meshify 2 Compact RGB und Lite: Neue Versionen des Kompaktmodells

Mit dem Meshify 2 Compact bietet Fractal Design seit einiger Zeit ein kompaktes ATX-Gehäuse mit Meshfront an. Jetzt wird mit zwei neuen Varianten nachgelegt: Dem beleuchteten Meshify 2 Compact RGB und dem etwas abgespeckten Meshify 2 Compact Lite.

Die beiden Neulinge sollen ebenfalls kompakte Abmessungen mit hoher Kühlleistung verbinden. Das Meshify 2 Compact RGB bietet die gleichen Merkmale wie das reguläre Meshify 2 Compact. Darunter sind z.B. USB-C und ein abnehmbarer Deckel. Als Lüfter werden aber vier beleuchtete Aspect 12 RGB PWM verbaut. Drei davon sitzen hinter der Front, ein vierter an der Rückwand. Auch ein RGB-Controller ist integriert.

Das abgespeckte Meshify 2 Compact Lite

Das Meshify 2 Compact Lite soll die Kerntugenden des Meshify 2 Compact bieten, wird aber etwas abgespeckt. Fractal Design spricht selbst von einem "geradlinigeren Aufbau". Vergleicht man das Lite-Modell mit dem regulären Meshify 2 Compact, so fehlt ihm äußerlich USB-C. Stattdessen gibt es wie bei anderen günstigen Fractal-Design-Modellen die Möglichkeit, USB-C gegen Aufpreis nachzurüsten. Als Lüfter werden bei der unbeleuchteten Version des Meshify 2 Compact Lite zwei Aspect 14 als Frontlüfter und ein Aspect 12 verbaut. Die RGB-Version erhält insgesamt vier Aspect 12 RGB. Auch das Meshify 2 Compact Lite kann Staubfilter an der Oberseite und unter dem Netzteil bieten. Der Frontstaubfilter wird hingegen gestrichen.

Fractal Design hat zudem bei Kabelmanagement den Rotstift angesetzt. So gibt es beim Lite-Modell weniger gummiummantelte Durchführungen und keine Kabelführungen mit Klettverschluss mehr.

Fractal Design bietet das Meshify 2 Compact RGB sowohl in Schwarz und in Weiß an. Das Meshify 2 Compact Lite gibt es unbeleuchtet ebenfalls in beiden Farbvarianten. Die RGB-Variante des Lite-Modells wird hingegen ausschließlich in Schwarz lackiert. Zu den Preisen der neuen Modellvarianten macht Fractal Design keine Angaben. Das reguläre Meshify 2 Compact kostet im Handel aktuell knapp über 130 Euro.