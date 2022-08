Montech Sky One Lite: Luftiges ATX-Gehäuse mit zentralem Leuchtstreifen

Auch Montech folgt dem Trend zu luftigen High-Airflow-Gehäusen. Das neue Sky One Lite soll mit seiner Meshfront und drei vorinstallierten Lüftern für eine hohe Kühlleistung sorgen.

Der Midi-Tower wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten. Optisch prägend ist neben der Meshfront vor allem ein A-RGB-Leuchtstreifen im Zentrum der Vorderseite. Die 18 A-RGB-LEDs und das beleuchtete Montech-Logo im Deckel können per Tastendruck oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden. Laut Montech stehen 21 Effekte zur Auswahl.

Das Frontgitter zeigt 1,5 mm große Löcher in einem Abstand von 2,25 mm. Dadurch sind rund 40 % der Front offen. Montech verbaut zwei 120-mm-Frontlüfter und einen weiteren 120-mm-Lüfter an der Rückwand. Man nennt zwar keine Drehzahl, spricht aber von "High Airflow Fan". Hinter der Front finden maximal 360- oder 280-mm-Radiatoren Platz. Unter dem Deckel können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter nachgerüstet bzw. ein 240- oder 280-mm-Radiator montiert werden. Dazu kommen noch zwei 120-mm-Lüfterplätze auf der Netzteilabdeckung.

Das Sky One Lite misst 220 x 490 x 416 mm (B x H x T) und wiegt 6,85 kg. Das I/O-Panel im Deckel kann sowohl USB Typ-C als auch zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen bieten. Das Glasseitenteil öffnet als Tür. Im Innenraum ist Platz für ein ATX-System mit einem bis zu 17 cm hohen CPU-Kühler und einer bis zu 35 cm langen Grafikkarte. Die maximale Netzteillänge wird mit 18 cm angegeben. Es stehen zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Während sich die reinen 2,5-Zoll-Laufwerksplätze am Mainboardträger befinden, gibt es für die HDD/SSD-Laufwerksplätze einen kleinen Laufwerkskäfig in der Bodenkammer.

Montech selbst nennt nur US-Preise. Das Sky One Lite Black soll 69,99 Dollar und das Sky One Lite White 72,99 Dollar kosten. Das Gehäuse wird im Preisvergleich bereits gelistet. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis dort auch Euro-Preise zu finden sind.