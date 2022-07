Jonsbo VR3 und VR4: Extra luftige Gehäuse für Mini-ITX- bzw. ATX-Systeme

Luftige Mesh-Gehäuse liegen aktuell im Trend - was sicher auch mit steigenden Anforderungen an die Kühlung zusammenhängt. Bei seinen beiden neuen Modellen VR3 und VR4 treibt Jonsbo den Mesh-Einsatz nun ziemlich auf die Spitze.

Sie haben nicht nur eine Gitterfront, sondern auch sehr luftig gestaltete Seitenteile. Beim größeren VR4 zeigt der Deckel zusätzlich ebenfalls zahlreiche Luftöffnungen. Auch wenn sich VR3 und VR4 mit ihrem Meshdesign optisch ähneln und beide aus Stahl gefertigt werden, sind sie doch ganz unterschiedlich ausgelegt.

Für Mini-ITX-Systeme: Jonsbo VR3

Das VR3 ist ein Mini-ITX-Gehäuse mit den überschaubaren Maßen von 204 x 382 x 255 mm (B x H x T) und einem Gewicht von 5,28 kg. Der Innenraum teilt sich in zwei Kammern. Auf der linken Seite des Mainboardträgers finden das Mini-ITX-Mainboard mit einem bis zu 7 cm hohen CPU-Kühler und das Netzteil Platz. Man kann ein SFX-, SFX-L-, oder ATX-Netzteil (bis 150 mm) verbauen. Die rechte Kammer ist vor allem für eine bis zu 32,5 cm lange Grafikkarte vorgesehen. Ein PCIe-4.0-Riserkabel gehört zum Lieferumfang.

Hinter der Front können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter bzw. auch ein 240- oder 280-mm-Radiator montiert werden. Zudem sollen im VR3 zwei 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz finden. Im Deckel hat Jonso einen Power-Taster, einen USB-3.0-Anschluss Typ A und einen USB-Typ-C-Anschluss integriert.

Für ATX-Systeme: Jonsbo VR4

Das VR4 ist mit Maßen von 216 x 440 x 398 mm (B x H x T) schon deutlich größer, fällt für ein ATX-Gehäuse aber doch relativ kompakt aus. Der Innenaufbau erinnert an typische Midi-Tower mit Zweikammeraufbau. Netzteil und Laufwerkskäfig verbergen sich dabei in einer Bodenkammer. In der Mainboardkammer kann ein ATX-System mit bis zu 16,7 cm hohem Kühler und bis zu 34,5 cm langer Grafikkarte montiert werden. Auch dieses Modell bietet zwei 2,5- und zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze. Bei den Lüfterplätzen ist es aber wiederum etwas großzügiger als das VR3. Es können drei 120- bzw. zwei 140-mm-Frontlüfter und ein 120-mm-Hecklüfter montiert werden. Als Radiator ist maximal ein 360-mm-Modell möglich. Auch das VR4 zeigt einen Power-Taster, einen USB-3.0-Anschluss Typ A und einen USB-Typ-C-Anschluss im Deckel.

Beide Jonsbo-Gehäuse gibt es jeweils in Schwarz und in Weiß. Bei Caseking kann das Jonsbo VR3 für 152,90 Euro bestellt werden. Das Jonsbo VR4 soll demnächst für 109,90 Euro folgen. Auf den ersten Blick überrascht, dass das größere ATX-Modell günstiger angeboten wird. Beim VR3 muss aber berücksichtigt werden, dass das Riserkabel inklusive ist.