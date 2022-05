Gigabyte will beim Aorus C500 Glass Airflow und viel Glas bieten

Gläserne Gehäuse leiden oft unter schlechtem Airflow. Beim neuen Midi-Tower Aorus C500 Glass will Gigabyte jetzt aber viel Glas verbauen - und trotzdem eine hohe Kühlleistung sicherstellen.

Dafür teilt der Hersteller einfach eine größere Ecke der Glasfront ab und verbaut an dieser Stelle ein luftiges Mesh-Element. Die drei 120-mm-Frontlüfter sollen so trotz der Glasfront relativ leicht Frischluft ansaugen können. Ab Werk ist zudem ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand vormontiert. Alle vier Lüfter sind A-RGB-Lüfter mit PWM-Unterstützung. Zusätzlich wird auch ein Aorus-Schriftzug an der linken Seite der Front beleuchtet. Ein A-RGB- und PWM-Hub erleichtert die Anbindung und Steuerung von Beleuchtung und Lüftern.

Im Deckel sind noch drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfterplätze frei. Während im Deckel maximal ein 360-mm-Radiator Platz findet, soll hinter der Front sogar ein 420-mm-Radiator nutzbar sein. Die Glasfront lässt sich z.B. für die Radiatorenmontage einfach als Tür öffnen. Für den Staubschutz hält das Aorus C500 Glass einen herausziehbaren Staubfilter am Boden sowie magnetische Staubfilter an Front und Deckel bereit. Der Midi-Tower bietet zwei kombinierte 3,5/2,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Die Mainboardkammer ist maximal für E-ATX-Mainboards geeignet. Hier ist Platz für einen bis zu 19 cm hohen CPU-Kühler und eine bis zu 42 cm lange Grafikkarte. Die Grafikkarte kann bei Bedarf auch vertikal montiert werden. Ein Riserkabel gehört allerdings nicht zum Lieferumfang.. Das Netzteil findet in der Bodenkammer Platz und darf maximal 22 cm lang sein.

Das I/O-Panel im vorderen Bereich des Gehäusedeckels verfügt über zwei USB-3.0-Ports, einmal USB-Typ-C sowie zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen. Laut Gigabyte misst das Aorus C500 Glass 250 x 548 x 482 mm (B x H x T).

Zu Preis und Verfügbarkeit des Aorus C500 Glass macht Gigabyte noch keine genaueren Angaben.