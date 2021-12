AeroCool Skyline ARGB: Zwei Leuchtstreifen und ein Acryl-Seitenteil

Mit dem Skyline ARGB bringt AeroCool ein Gehäuse auf den Markt, das laut Hersteller ein "High-Performance"-Midi-Tower sein soll. Die Ausstattung lässt aber erwarten, dass dieses Modell in erster Linie als günstiges Einsteigermodell entwickelt wurde.

So verbaut AeroCool auf der linken Seite nicht etwa ein Glasseitenteil, wie es selbst bei vielen günstigen Modellen üblich ist, sondern nutzt ein Acrylseitenteil. Das Kühlsystem stützt sich ab Werk nur auf einen einzelnen 120-mm-Lüfter. Je nach Variante ist dieser Lüfter unbeleuchtet (Skyline-A-BK-v1) oder wird von A-RGB-LEDs illuminiert (Skyline-A-BK-v2). Was bei beiden Varianten beleuchtet wird, das ist die Gehäusefront. Sie wird von zwei vertikalen A-RGB-Streifen geprägt. Diese Beleuchtung kann wahlweise über eine LED-Taste oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden. AeroCool demonstriert die verschiedenen Beleuchtungsmodi in einem Video:

Das I/O-Panel im Deckel beherbergt je zwei USB-2.0- und USB-3.0-Ports sowie Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon. USB-Typ-C wird hingegen nicht geboten. Das Skyline ARGB wird aus 0,5 mm starkem Stahl und ABS-Kunststoff gefertigt. Es misst 196 x 464 x 441 mm (B x H x T). AeroCool nennt zwar kein Gewicht, mit Blick auf Materialstärke und Größe dürfte das Gehäuse aber vergleichsweise leicht sein. In seinem Inneren ist Platz für ein ATX-System mit bis zu 15,5 cm hohem Prozessorkühler und bis zu 38 cm langer Grafikkarte (ohne Frontlüfter/Frontradiator). Es stehen zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll- und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Gehäuselüfter können ausschließlich im 120-mm-Format verbaut werden. Zusätzlich zum mitgelieferten Hecklüfter können je zwei Lüfter an Front, Deckel und auf der Netzteilabdeckung montiert werden. Bei Bedarf sollen ein 240-mm-Frontradiator und ein 120-mm-Heckradiator Platz finden. Die Anschlusskabel können zwar hinter den Mainboardtray geführt werden, laut AeroCool fällt der Platz für das Kabelmanagement mit 12,9 mm aber knapp aus.

Welchen Preis AeroCool genau für die beiden Varianten des Skyline ARGB aufrufen wird, können wir aktuell zwar noch nicht sagen. Wir gehen aber wie gesagt von eher günstigen Preisen aus.