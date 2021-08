SilverStone Alta G1M: Vertikal orientiertes Micro-ATX-Gehäuse mit Kamineffekt

SilverStone baut seine Alta-Serie um ein zweites Gehäuse aus. Das neue Alta G1M zeigt sich als durchaus ungewöhnliches Modell, und zwar als vertikal orientiertes Micro-ATX-Gehäuse.

Vertikal orientierte Mini-ITX-Modelle gibt es einige - die meisten Micro-ATX-Gehäuse werden aber schlicht als Mini-Tower konzipiert. Nicht so das Alta G1M. Durch eine vertikale Ausrichtung wächst das Gehäuse zwar in die Höhe, kommt jedoch mit weniger Stellfläche aus. Die Maße werden mit 200 x 507 x 307 mm (B x H x T) angegeben. SilverStone will mit dieser Orientierung außerdem den Kamineffekt ausnutzen.

Gefertigt wird das Alta G1M aus Stahl und Kunststoff. Ungewöhnlich für ein aktuelles Gehäuse ist, dass es kein Glasseitenteil gibt. Und auch sonst wirkt das Design sehr zurückhaltend. Auffällig sind vor allem die luftig gestaltete Front und der Standfuß. Er ermöglicht es dem vormontierten 180-mm-Air-Penetrator-Lüfter, Frischluft von unten anzusaugen und die Hardware mit einem vertikalen Luftstrom zu kühlen. Unter dem Lüfter befindet sich ein entnehmbarer Staubfilter. Das I/O-Panel sitzt an der Front und stellt nicht nur zwei USB-3.0-Ports und eine kombinierte Audiobuchse, sondern auch einmal USB Typ-C bereit.

Im Inneren des Alta G1M findet ein Micro-ATX-System mit einem bis zu 15,9 cm hohen Prozessorkühler, einer bis zu 35,5 cm langen und bis zu 16,5 cm breiten Grafikkarte und einem SFX-L-Netzteil Platz. Auch vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke finden Platz. Anstelle eines hohen Luftkühlers kann auch eine Wasserkühlung mit einem seitlichen Radiator verbaut werden. Dabei ist selbst ein 360-mm-Radiator nutzbar.

Manche Konfiguration schließt sich allerdings aus: So werden zwei der Laufwerksplätze über eine seitliche Blende realisiert, die alternativ für drei optionale 120-mm-Lüfter oder eben den Radiator genutzt werden kann. Die beiden optionalen 120-mm-Lüfterplätze an der Rückwand sind gleichzeitig für die Laufwerksmontage vorgesehen.

Laut Techpowerup soll das Alta G1M in Europa erst gegen Jahresende verfügbar werden. Es wird eine schwarze und eine weiße Farbvariante geben. Die Kollegen gehen von einem US-Preis von etwa 170 US-Dollar aus.