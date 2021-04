Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition: Kompaktes Showgehäuse in Schneeweiß

Mit dem O11 Dynamic Mini hat Lian Li Ende 2020 eine kompaktere Variante seines beliebten Showgehäuses auf den Markt gebracht. Regulär zeigt sich dieses Gehäuse in Schwarz oder in Schwarz-Weiß - doch mit der neuen Snow Edition kommt nun eine dritte Farbvariante ins Spiel.

Das O11 Dynamic Mini Snow Edition wird besonders konsequent in Weiß gehalten. Der Stahlrahmen zeigt sich genauso in Weiß wie das beschichtete Aluminium und die Staubfilter. Kleine Akzente setzen hellgrau gummierte Abdeckungen an den Kabeldurchführungen und silberne Schrauben. Auf Basis des O11 Dynamic Mini Snow Edition lässt sich also gut ein fast komplett in Weiß gehaltenes System umsetzen. Durch die Glasfront und das Glasseitenteil kommt verbaute Hardware besonders gut zur Geltung. Auch das O11 Dynamic Mini Snow Edition nimmt maximal ein ATX-Mainboard auf. Wer zu einem kleineren Mainboard greift, schafft aber mehr Platz für Radiatoren. Unter dem Deckel und am Boden findet maximal ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. An der Seite lässt sich ein 240- oder 280-mm-Modell unterbringen. Auch bis zu vier Laufwerke können im 269,5 x 380 x 420 mm (B x H x T) großen Gehäuse untergebracht werden.

Während die beiden bisherigen Farbvarianten bei Caseking 109,90 Euro kosten, soll das O11 Dynamic Mini Snow Edition 119,90 Euro kosten. Aktuell wird die Verfügbarkeit für Ende April erwartet.