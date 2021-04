Neuer Lesertest: Testet das Antec DF700 Flux!

In Zusammenarbeit mit Antec suchen wir ab sofort zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gehäuse der FLUX-Familie des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum darüber verfassen möchten. Als Dankeschön für die Mühen darf das Gehäuse am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare des Antec DF700 FLUX, welches erst vor wenigen Tagen offiziell auf den Markt kam. Wie bei den FLUX-Modellen üblich, rückt Antec vor allem den Airflow in den Vordergrund, weswegen es beim DF700 FLUX gleich fünf vorinstallierte Gehäuselüfter mit einer luftigen Mesh-Front gibt.

Hinter der gewellten Front verstecken sich drei A-RGB-Lüfter, welche über einen Hub gesteuert und geregelt werden können. Zwei weitere, unbeleuchtete Lüfter sind als Heckrotor, bzw. für die Netzteilabdeckung vorgesehen. Alle mitgelieferten Lüfter sind jeweils 120-mm-Modelle mit 3-Pin-Anschluss. Vier weitere lassen sich nachrüsten, Platz für eine ausgeklügelte Wasserkühlung gibt es ebenfalls. An der Front lässt sich ein bis zu 360 mm großer Wärmetauscher mit einer Bauhöhe von bis zu 55 mm verbauten, während im Deckel ebenfalls ein großzügiges 360-mm-Modell seinen Platz findet. An der Rückseite kann hingegen ein standardmäßiger 120-mm-Radiator für eine AiO-Wasserkühlung montiert werden.

Unterstützt werden die Montage eines Mini-ITX-, micro-ATX- oder ATX-Mainboards sowie CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 17,5 cm. Auch ausgewachsene High-End-Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 40,5 cm finden im Antec DF700 FLUX problemlos Platz. Bei den Materialen setzt man auf ein Stahlgerüst, eine Front aus Kunststoff sowie auf gehärtetes Glas beim Seitenteil, welches somit Blick auf die verbaute Hardware gewährt. Insgesamt bringt es der Midi-Tower so auf Abmessungen von 486 x 467 x 220 mm und stemmt rund 7,4 kg auf die Waage.

Eckdaten:

Bezeichnung: Antec DF700 FLUX

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 220 x 486 x 467 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, 1x 120 mm mitgeliefert) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,5 cm Gewicht: etwa 7,4 kg Preis: rund 88 Euro

Im Preisvergleich werden für das Antec DF700 FLUX derzeit knapp unter 90 Euro ausgerufen. Zwei unserer Leser dürfen das Gehäuse nun ausführlich bei sich zu Hause kostenlos auf den Prüfstand stellen.



Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 25. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Antec!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. April 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. April 2021

Testzeitraum bis 30. Mai 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Antec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum