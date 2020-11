Neuer Lesertest: Testet das SilverStone Sugo 14!

In Zusammenarbeit mit SilverStone suchen wir ab sofort im Rahmen eines Lesertests drei interessierte Tester aus der Hardwareluxx-Community, die ein brandneues Kompakt-Gehäuse des Herstellers ausführlich bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht als kleines Dankeschön für die Mühen am Ende auch behalten dürfen. Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des SilverStone Sugo 14.

Das neue Mini-ITX-Gehäuse soll trotz seiner kompakten Abmessungen von 247 x 215 x 368,1 mm (B x H x T) und damit einem Gesamtvolumen von 19,55 Litern mit einer hohen Flexibilität glänzen. Zum einen lässt sich das Case dank acht verschiedener Fußauflagen sowohl stehend als auch liegend nutzen, zum anderen fertigt SilverStone das Sugo 14 aus Stahl und Kunststoff. Die Optik zeigt sich relativ zurückhaltend, ist größtenteils in schwarz gehalten und macht vor allem mit gelben Streifen an der Front auf sich aufmerksam. Das I/O-Panel ist seitlich platziert und bietet zwei USB-3.0-Schnittstellen, einmal USB 2.0 und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets an.

Ein Highlight im Inneren ist die Mehrzweckhalterung, die zahlreiche unterschiedliche Konfigurationen möglich macht. Wer auf eine Wasserkühlung verzichtet und sich mit einem einzigen 3,5-Zoll-Laufwerk zufriedengibt, der kann sogar ein 5,25-Zoll-Laufwerk nutzen. Wer hingegen möglichst viele interne Laufwerke haben möchte, kann bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs und drei 2,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. An der Mehrzweckhalterung lässt sich aber auch ein 240-mm-Radiator montieren. Lobenswert: Das Mainboard-Tray bietet an der Rückseite eine Aussparung, um bei einem entsprechenden Mainboard rückseitig eine M.2-SSD verbauen zu können – es sind die kleinen Details, die das Gehäuse so besonders machen sollen.

Bei einem luftgekühlten System kann maximal ein 18,2 cm hoher CPU-Kühler verbaut werden, auf Seiten der Grafikkarte werden Modelle mit einer Gesamtlänge von 33 cm unterstützt, was trotz der Mini-ITX-Ausrichtung sehr großzügig ist. Eine Stütze für den 3D-Beschleuniger legt SilverStone ebenfalls bei. Für die Stromversorgung können bis zu 15 cm lange ATX-Netzteile eingebaut werden.

Ab Werk ist ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand vormontiert, wobei sich hier alternativ ein 140-mm-Rotor montieren lassen würde, genau wie zwei 120- oder 140-mm-Lüfter an den Seiten und ein 120-mm-Modell im Deckel.

Eckdaten: SilverStone Sugo 14

Bezeichnung: SilverStone Sugo 14 Material: Stahl, Kunststoff Maße: 215 x 247 x 368,1 mm Formfaktor: Mini-ITX, DTX Laufwerke: 1x 5,25 Zoll (extern), 2x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120 mm (Rückseite), 1x 120 mm (Deckel, optional), 2x 120 / 140 mm (Seitenteil, optional) Gewicht: ca. 4,89 kg Preis: etwa 110 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit SilverStone teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit SilverStone!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. November 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 30. November 2020

Testzeitraum bis 03. Januar 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von SilverStone sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit SilverStone Sugo 14 schwarz Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 109,90 EUR Zeigen >>