SilverStone Sugo 14: Mini-ITX-Gehäuse soll mit Flexibilität glänzen

SilverStone erweitert seine Mini-Gehäuse-Reihe Sugo um das Sugo 14. Das neue Mini-ITX-Gehäuse soll vor allem mit Flexibilität glänzen - sowohl äußerlich, als auch im Inneren.

Dank acht verschiedener Fußauflagen lässt sich das Gehäuse wahlweise stehend oder liegend nutzen. SilverStone fertigt das Sugo 14 aus Stahl und verpasst ihm eine Front aus Kunststoff. Dabei wird die Optik vor allem durch einen gelben Streifen geprägt, der sich über die Front zieht. Das Gehäuse misst 247 x 215 x 368,1 mm (B x H x T) und kommt damit auf ein Volumen von 19,55 Litern. Das oben, bzw. seitlich platzierte I/O-Panel bietet zwei USB-3.0-Ports, einmal USB 2.0 und einen kombinierten Audioanschluss.

Im Inneren sind dank seitlicher Mehrzweckhalterung verschiedene Konfigurationen möglich. Sogar ein 5,25-Zoll-Laufwerk kann genutzt werden - solange keine Wasserkühlung verbaut werden soll und man sich mit einer 3,5-Zoll-Festplatte begnügt. Wer Wert auf möglichst viele interne Laufwerke legt, kann bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs und drei 2,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. An der Mehrzweckhalterung lässt sich aber auch ein 240-mm-Radiator montieren - dann muss aber wiederum auf 3,5-Zoll-Laufwerke verzichtet werden. Bei einem luftgekühlten System kann maximal ein 18,2 cm hoher Tower-Kühler untergebracht werden. Die maximale Grafikkartenlänge fällt mit 33 cm ebenfalls großzügig aus. Allerdings wird die Länge des ATX-Netzteils auf 15 cm begrenzt.

Ab Werk wird das Sugo 14 von einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand gekühlt. An der Rückwand würde aber auch ein 140-mm-Lüfter Platz finden. Dazu gibt es seitlich zwei optionale Lüfterplätze für 120- oder 140-mm-Lüfter und zumindest laut den Produktbildern einen 120-mm-Lüfterplatz im Deckel (reduziert die maximale Kühlerhöhe). Laut SilverStone hat man beim Sugo 14 auf kleine Details geachtet. So soll eine Aussparung im Mainboard-Tray die Montage von M.2-SSDs an der Mainboardrückseite ermöglichen, wenn das Mainboard bereits verbaut wurde. Und für die Grafikkarte wurde eine kleine Stütze integriert.

Zum Preis macht SilverStone bisher keine Angaben. In den Kommentaren auf der Produktseite finden sich immerhin Angaben zur Verfügbarkeit. Im asiatisch-pazifischen Raum soll das Sugo 14 zeitnah verfügbar sein. Für Europa wird hingegen mit Ende September gerechnet.