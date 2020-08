MSI stellt die MPG-SEKIRA-100-Gehäusereihe mit Luxus-Anspruch vor

MSI baut sein Angebot an PC-Gehäusen weiter aus. Die MPG-SEKIRA-100-Gehäusereihe soll einen gewissen Luxus ausstrahlen und als schickes E-ATX-Gehäuse überzeugen.

Die Serie startet mit zwei Modellen: Das MPG SEKIRA 100R zeigt eine zweigeteilte Front. Der obere Teil besteht aus Aluminium, der untere aus getöntem Glas. Dahinter sitzen drei 120-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung. Auch der Übergang zwischen Aluminium und Glas wird beleuchtet. Ein weiterer 120-mm-A-RGB-Lüfter sitzt an der Rückwand. Die Beleuchtung kann einfach per Knopfdruck kontrolliert werden. Optisch erinnert das MPG SEKIRA 100R an MSIs Top-Modell MPG Sekira 500X.

Das MPG SEKIRA 100P zeigt sich hingegen deutlich dezenter mit einer durchgehenden Aluminiumfront und ohne A-RGB-Beleuchtung. Auch bei diesem Modell sind vier 120-mm-Lüfter vormontiert - aber eben solche ohne LEDs.

Die 215 x 475 x 420 mm (B x H x T) großen Gehäuse wiegen rund 8 kg. Im Inneren ist maximal Platz für ein E-ATX-System mit bis zu 17 cm hohem Prozessorkühler und bis zu 34 cm langer Grafikkarte. Für Laufwerke stehen zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.



Das werkzeuglos montierte Glasseitenteil wird durch den abnehmbaren Gehäusedeckel und einen zusätzlichen Verschluss gesichert. Im Deckel können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Wird eine Wasserkühlung genutzt, können hinter der Front ein 360-mm-Radiator, unter dem Deckel ein 240-mm-Radiator und an der Rückwand ein 120-mm-Radiator montiert werden. Drei Staubfilter an Front, Deckel und unter dem Netzteil sollen den Innenraum vor Staub schützen. Das I/O-Panel im Deckel hält zwei USB 3.0-Ports, einmal USB 3.2 Gen 2 Typ-C und Audiobuchsen für ein Headset bereit.

Zu den Preisen der MPG SEKIRA 100-Gehäusereihe macht MSI noch keine Angaben. Auch im Preisvergleich werden MPG SEKIRA 100R und MPG SEKIRA 100P noch nicht gelistet.