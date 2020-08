Azza Pyramid Mini 806: Das geschrumpfte Pyramidengehäuse

Das Azza Pyramid 804 ist mit seiner Pyramidenform ein besonders ungewöhnliches Gehäuse. Jetzt erhält es ein kleines Geschwisterchen - das Pyramid Mini 806, ein pyramidenförmiges Mini-ITX-Modell.

Dadurch können die Maße auf 368 x 435 x 368 mm (B x H x T) reduziert werden. Auch bei dem Mini-ITX-Pyramidenmodell befindet sich der Mainboardtray horizontal in der Nähe der Pyramidenbasis. In der Bodenkammer darunter kann ein SFX-Netzteil untergebracht werden. Für Laufwerke stehen nur zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Über dem Mainboard sitzt ab Werk ein beleuchteter 120-mm-Lüfter vom Typ Hurricane II. Alternativ kann aber auch ein 120-mm-Radiator montiert werden. Die maximale Grafikkartenlänge bei horizontaler Ausrichtung wird mit 28 cm angegeben. Ein 20 cm langes Riserkabel gehört erfreulicherweise zum Lieferumfang. Eng begrenzt wird jedoch die Höhe des CPU-Kühlers - er darf nicht höher als 8,5 cm sein.

Azza fertigt das Pyramid Mini 806 aus 1,5 mm starkem SPCC-Stahl und 2 mm starkem Aluminium. An den Seiten sitzen vier Scheiben aus gehärtetem Glas. Die verbaute Hardware kann so von allen vier Seiten aus bestens in Augenschein genommen werden. Das I/O-Panel hält immerhin einen einzelnen USB-3.2-Gen1-Port sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit.



Im Preisvergleich wird das Mini-Pyramidengehäuse bereits gelistet. Es kostet rund 250 Euro - und damit vergleichbar viel wie das große Pyramid 804.

Preise und Verfügbarkeit Azza Pyramid Mini 806 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 249,90 EUR