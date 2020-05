Lesertest: Das sind der Tester des be quiet! Pure Base 500DX!

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neuesten Lesertest in Zusammenarbeit mit be quiet! zu bewerben. Getestet werden sollte mit dem be quiet! Pure Base 500DX eines der neusten PC-Gehäuse des deutschen Herstellers. Wir haben uns heute Morgen alle Bewerbungen zur Brust genommen und haben die drei glücklichen Teilnehmer ausgewählt. Sie werden den Test für unser Forum anfertigen und das Gehäuse als kleines Dankeschön am Ende natürlich auch behalten dürfen.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare, wobei die Teilnehmer selbst bestimmen dürfen, ob sie ihr Gehäuse in Weiß oder Schwarz haben möchten. Das be quiet! Pure Base 500DX ist erst seit vergangenem Dienstag auf dem Markt und legt seinen Schwerpunkt auf eine hohe Kühlleistung und einen leisen Betrieb, um selbst hitzige High-End-Hardware problemlos und leise kühlen zu können.

Wie der Name bereits vermuten lässt, basiert das Gehäuse auf dem Pure Base 500, einem Silentmodell mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis und übernimmt somit dessen grundlegendes Design, womit auch weiterhin Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 369 mm und große CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 190 mm untergebracht werden können. Natürlich werden nicht nur handelsübliche ATX-Mainboards unterstützt, auch gibt es entsprechende Bohrlöcher für micro-ATX- und Mini-ITX-Boards.

Weiterhin nimmt das 500DX maximal fünf SSDs auf, alternativ ist die Installation von vier SSDs und zwei HDDs möglich. Zudem besitzt das be-quiet!-Gehäuse eine Netzteilabdeckung sowie diverse Kabelführungs-Optionen mit Klettverschlüssen und Ösen. Abnehmbare Staubfilter finden sich an der Vorder- und Unterseite. Das Seitenteil ist aus getöntem Temperglas gefertigt.

Für die Kühlung gibt es ab Werk insgesamt drei Pure-Wings-2-Lüfter mit 140 mm, die allesamt mit 900 Umdrehungen pro Minute besonders leise agieren sollen. Theoretisch lassen sich bis zu fünf 140- oder sechs 120-mm-Rotoren unterbringen. Platz für eine umfangreiche Wasserkühlung gibt es ebenfalls, wobei an der Oberseite ein Radiator mit bis zu 240 mm oder ein 360-mm-Wärmetäuscher in der Front montiert werden kann.

Eine schicke RGB-Beleuchtung darf beim be quiet! Pure Base 500DX ebenfalls nicht fehlen. Das Gehäuse verfügt über zwei Streifen mit 14 einzeln adressierbaren LEDs in der Frontabdeckung und einen Streifen mit zehn LEDs im oberen Gehäuseteil. Die Steuerung erfolgt über kompatible Mainboards oder eine dedizierte Taste auf dem Frontpanel. Über Letztere werden sechs verschiedene Farben mit vier Beleuchtungs-Voreinstellungen und drei Regenbogen-Modi unterstützt. Die Beleuchtung lässt sich jedoch auch vollständig deaktivieren. Das Front-Panel zählt eine moderne Typ-C-Buchse, eine normale USB-A-Buchse sowie zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss eines Headsets.

Das be quiet! Pure Base 500DX ist zu einem Preis ab etwa 99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß im Handel erhältlich, der Straßenpreis pendelt sich aktuell schon bei etwa 95 Euro ein. Drei unserer Leser dürfen das Gehäuse nun im Rahmen eines Lesertests bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen. In unserem Test konnte es bereits unseren Preis-Leistungs-Award einheimsen.

Eckdaten:

Bezeichnung: be quiet! Pure Base 500DX Material: Stahl (SGCC), ABS-Plastik, gehärtetes Glas Maße: 231 x 463 x 450 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 5x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 1x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, 1x 140 mm vorinstalliert) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 240 mm, Rückwand: 120/140 mm Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 19 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,9 cm Gewicht: etwa 6,95 kg Preis: 99,90 Euro (UVP)

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Tester gemacht und freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Foren-Nutzer "Rego123", "Wabaki No1" und "Daniel N" das Gehäuse schon bald für ihre Tests erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Foren-Unterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt des be quiet! Pure Base 500DX haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community bei uns im Forum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 17. Mai 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 18. Mai 2020

Testzeitraum bis 21. Juni 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum