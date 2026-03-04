Werbung

Seagate hat mit Mozaic 4+ die nächste Generation seiner HAMR-basierten Speicherplattform vorgestellt. Unternehmensangaben zufolge haben bereits zwei führende Hyperscale-Cloud-Anbieter die Plattform qualifiziert, zudem läuft die Serienproduktion. Unterstützt werden mit Mozaic 4+ Festplattenkapazitäten von bis zu 44 Terabyte pro Laufwerk.

Mozaic 4+ basiert auf HAMR, bei dem ein integrierter Laser das Aufzeichnungsmedium punktuell erhitzt, um höhere Datendichten zu ermöglichen. Seagate setzt dabei auf eine selbst entwickelte und gefertigte Laserarchitektur, die auf nanophotonischer Technik beruht. Durch diese vertikale Integration will das Unternehmen Kontrolle über zentrale Komponenten, Fertigungsausbeute, Zuverlässigkeit und Lieferkette behalten.

Die Plattform selbst ist darauf ausgelegt, die Datendichte pro Magnetscheibe weiter zu steigern. Während aktuell mehr als 4 TB pro Scheibe realisiert werden können, sieht die Roadmap langfristig sogar bis zu 10 TB pro Scheibe vor. Daraus ergeben sich perspektivisch Festplattenkapazitäten von bis zu 100 TB. Technisch kombiniert Mozaic 4+ eine neue Aufhängungsarchitektur für die Schreib- und Leseköpfe mit einem weiterentwickelten System-on-a-Chip. Diese Komponenten ermöglichen eine präzisere Positionierung bei höheren Flächendichten und sollen gleichzeitig die für Rechenzentren erforderliche Zuverlässigkeit gewährleisten.

Die steigenden Anforderungen durch KI-Anwendungen gelten dabei aktuell als zentraler Treiber. Training großer Modelle, Archivierung historischer Datenbestände sowie die Speicherung KI-generierter Inhalte wie Video- und Multimediadaten erzeugen wachsende Datenmengen. Hyperscaler setzen daher weiterhin auf hochkapazitive Festplatten, um große Datenpools wirtschaftlich zu speichern und bei Bedarf wieder verfügbar zu machen.

Die aktuellen 44-TB-Modelle der Mozaic-4+-Generation werden bereits in hohen Stückzahlen an zwei große Cloud-Anbieter ausgeliefert. Eine breitere Verfügbarkeit ist vorgesehen, sobald die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut sind.