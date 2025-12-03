Werbung

Genau wie beim RAM, sind seit einigen Wochen steigende Preise bei den SSDs zu erkennen. Schon allein eine Priorisierung von DRAM gegenüber NAND könnte dazu führen, dass der Bedarf an NAND nicht mehr gedacht werden kann. Aber auch bei gleichbleibenden NAND-Kapazitäten ist zu erwarten, dass der Bedarf durch die wachsende Anzahl an Rechenzentren steigen wird, was für den Endkunden für eine Verknappung sorgten könnte.

Laut einem Schreiben von Transcend, welches von Jukan auf X veröffentlicht wurde, wurde das Unternehmen schon in der vergangenen Wochen von seinen NAND-Lieferanten Sandisk und Samsung darüber informiert, dass bereits ausstehende Lieferungen erneut verschoben werden mussten.

We would like to share an important update regarding the current SSD supply situation. Last week, we received a sudden notice from our key NAND Flash suppliers - SanDisk and Samsung - that their upcoming deliveries have been postponed again. As a result, our Q4 chip allocation has been significantly reduced, and we have not received any new chip shipments since October. At the moment, the market is experiencing a serious shortage of both DRAM (DDR4/DDR5) and NAND Flash (for SSD, SD, microSD). The situation has worsened in Q4 due to growing demand from large data centers and hyperscalers, driven by the expansion plans of major cloud service providers. All major chip makers are prioritizing supply to those customers first, and this leads to rising prices and very limited availability. We've been told 50-100% cost up for last week only. The price uptrend is continuing in a very fast pace & abnormal percentage. This situation is expected to continue for at least the next 3 to 5 months. Please be assured that we are working ciosely with our suppliers and management teams to secure additional supply and stabilize delivery schedules. We truly appreciate your understanding and patience as we navigate this difficult situation together. As a result, Transcend NAND flash product (including but not limited to SSD, SD card, Flash drive) in further Q4 would be affected. The supply lead time for orders would be longer and prices would be also much higher than 03 and before. - so Transcent in einem Brief an Kunden

Man sah bei Transcent schon einen ernsthafter Mangel an DRAM und NAND und dieser soll sich im vierten Quartal noch verstärkt haben. Grund ist der wachsende Bedarf für neue Rechenzentren und bei den Hyperscalern. "Alle großen Chiphersteller geben diesen Kunden bei der Lieferung Vorrang." Alleine in der vergangenen Woche sollen die Preise um 50 bis 100 % gestiegen sein. Diese Situation wird laut Transcent "voraussichtlich mindestens noch drei bis fünf Monate andauern".

Schaut man sich die Preise für die beliebtesten SSDs im Geizhals-Preisvergleich an, so ist für die Modelle wie die Samsung SSD 990 Pro, 990 Evo, WD Black SN850X, SN7100, usw. in den verschiedenen Kapazitäten eine (teilweise) deutliche Preissteigerung zu erkennen.