NEWS
Samsung 9100 PRO

Nun auch mit 8 TB am Markt

Zur gamescom kündigt Samsung an, dass die 9100 PRO in Kürze auch mit einer Kapazität von 8 TB verfügbar sein wird. Bisher gibt es sie nur mit 1, 2 und 4 TB am Markt. Den Test der Version mit 4 TB findet ihr hier. Dank PCI Express 5.0 x4 und dem Presto-Controller von Samsung erreicht die 9100 PRO Übertragungsraten von bis zu 14,8 GB/s in der Spitze.

Wie auch schon bei den Modellen mit 1 bis 4 TB, wird es auch die größte Kapazitätsstufe mit und ohne Kühler geben. Als "MZ-VAP8T0BW" und damit ohne Kühler liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 964,99 Euro. Für die Variante mit Kühler "MZ-VAP8T0CW" nennt Samsung 983,99 Euro.

Damit fallen die von Samsung genannten Preise mehr als doppelt so hoch aus, wie aktuell für die 4-TB-Variante im Handel ausgerufen werden. Hier kosten 4 TB ohne Kühler aktuell ab 410 Euro. Allerdings liegen Samsungs UVP meist auch weit über den Straßenpreisen.

Ab dem 2. September soll die Samsung 9100 PRO mit 8 TB im Handel erhältlich sein. Bis dahin kann man auch zu einer Western Digital WD_BLACK SN850X mit 8 TB greifen, die aktuell etwa 565 Euro kostet. Eine PCIe-5-0-SSD mit 8 TB gibt es aktuell noch nicht am Markt.

Produkt Samsung SSD 9100 PRO
Kapazität (GB) 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB
Format M.2 (2280)
DRAM 1 TB: 1GB LPDDR4X 
2 TB: 2GB LPDDR4X 
4 TB: 4GB LPDDR4X 
8 TB: 8GB LPDDR4X 
Controller
NAND-Flash		 Samsung Presto-Controller (5nm)
Samsung V-NAND TLC
Schnittstellen PCI Express 5.0 x4
NVMe-Befehlssatz 2.0
Max. zufälliges Lesen (IOPS)
1 TB: 1.850K IOPS
2 TB: 1.850K IOPS
4 TB: 2.200K IOPS
8 TB: 2.200K IOPS
Max. zufälliges Schreiben (IOPS) für alle Modelle: 2.600K IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (MB/s) 1 TB: 14.700 MB/s 
2 TB: 14.700 MB/s
4 TB: 14.800 MB/s
8 TB: 14.800 MB/s
Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) 1 TB: 13.300 MB/s
2 TB: 13.400 MB/s
4 TB: 13.400 MB/s 
8 TB: 13.400 MB/s
Gewicht (Gramm) 9g
TBW 1 TB: 600 TB
2 TB: 1.200 TB
4 TB: 2.400 TB
8 TB: 4.800 TB
Preis: 1 TB: ab 150 Euro
2 TB: ab 221 Euro
4 TB: ab 411 Euro
8 TB: 964,99 Euro
Garantie 5 Jahre

