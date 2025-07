Werbung

Lexar hat sich auf die Produktion von Flash-Speicherlösungen spezialisiert. Nun präsentiert der amerikanische Konzern die NM990-SSD auf Basis des M.2-2280-Formats. Der Massenspeicher ist die neueste PCIe-5.0-NVMe-SSD von Lexar. Mit der SSD will man sich laut Hersteller vorwiegend an High-End-Gamer, Kreativschaffende und KI-Entwickler richten.

Dank der PCIe-5.0-Schnittstelle erreicht die NM990 Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 11.000 MB/s. Damit ist sie nahezu doppelt so schnell wie herkömmliche Gen-4-SSDs. Durch diese Geschwindigkeiten soll sie sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Gaming oder professionelles Rendering eignen.

Die NM990 PCIe 5.0 SSD nutzt die Thermal-Defender-Technologie mit einem integrierten 8-Kanal-Controller und Wärmeleitpads aus Grafit. So will Lexar eine bis zu 23 % bessere Steuerung des Stromverbrauchs sicherstellen. Gleichzeitig bietet das Gerät eine gleichmäßig effiziente Leistung. Die SSD ist zudem mit DRAM-Cache und SLC Dynamic Cache ausgestattet. So liefert sie zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000/1.500K IOPS. Bis zu 3.000 TBW in der 4-TB-Variante sollen laut Lexar auch bei hoher Belastung für eine zuverlässige Nutzung über mehrere Jahre sorgen. Dadurch will man die Haltbarkeit der Platte maximieren. Durch die Unterstützung von Microsoft DirectStorage3 bietet die SSD schnellere Ladezeiten. Dies soll Spielern ein insgesamt verbessertes Spielerlebnis bieten. Über das Lexar DiskMaster SSD Management Tool können Firmware-Updates installiert, die SSD verwaltet und der Zustand überwacht werden.

Die NM990 ist ab sofort in Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB erhältlich. Die Variante mit 1 TB kostet 103,90 Euro, mit doppelter Kapazität sind es 189,00 Euro und mit 4 TB werden 369,00 Euro fällig. Alle Informationen und Bezugsquellen finden sich auch auf der Produktseite von Lexar.

Preise und Verfügbarkeit Lexar NM990 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4 104,90 Euro Nicht verfügbar Ab 103,90 EUR Zum Shop >> Zeigen >>