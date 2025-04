Werbung

Lexar hat mit der NM1090 PRO ein neues Solid-State-Drive vorgestellt, das auf dem PCIe-5.0-Standard basiert und mit 232-Layer 3D TLC NAND bestückt ist. Sie wurde in Hinblick auf hohe Performance-Anforderungen im Gaming- und Workstation-Bereich konzipiert und bietet eine maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.000 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 13.000 MB/s. Diese hohen Transferraten werden zusätzlich durch einen DRAM-Cache und einen dynamischen SLC-Cache unterstützt, was insbesondere bei datenintensiven Anwendungen eine gleichbleibend hohe Leistung sicherstellen soll.

Ein zentrales Bauteil der SSD ist der verbaute 6-nm-Controller, der eine effiziente Wärmeableitung ermöglichen kann und so selbst bei dauerhafter Belastung stabile Betriebsbedingungen gewährleisten möchte. Die SSD unterstützt darüber hinaus Microsoft DirectStorage, wodurch sich Ladezeiten in Spielen sowie der Zugriff auf große Datenmengen in professionellen Anwendungen deutlich reduzieren können.

Die Kompatibilität mit AMDs Ryzen-Prozessoren der 9000er-Serie und Intels Core-Ultra-Prozessoren der zweiten Generation stellt sicher, dass die NM1090 PRO in aktuellen High-End-Systemen problemlos eingesetzt werden kann. Sie richtet sich an Nutzer, die mit rechenintensiven Aufgaben wie 3D-Rendering, Videoproduktion oder Softwareentwicklung arbeiten.

Ergänzend zur Hardware bietet Lexar mit dem DiskMaster SSD-Tool eine Verwaltungssoftware an, die Funktionen wie Firmware-Updates, Echtzeit-Statusüberwachung, sichere Datenlöschung und Diagnosetools zur Verfügung stellt. Die Lexar NM1090 PRO mit 1 TB ist für eine UVP von 159,99 Euro, die 2 TB für 259,99 Euro und die 4 TB für 489,99 Euro ab sofort auf Amazon verfügbar.