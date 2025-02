Werbung

Swissbit erweitert sein PCIe-Portfolio mit der neuen A1200, die als PCIe-Gen4-M.2-SSD konzipiert wurde und konstant hohe Leistung, niedrige Latenz und maximale Datenintegrität vereinen soll. Aufgrund der TLC-Direct-Firmware-Architektur soll die SSD für hohe und anhaltende Schreiblasten optimiert sein und dabei zuverlässige Performance liefern.

Die A1200 ist mit einem DRAM-basierten Acht-Kanal-Controller ausgestattet und im M.2-2280-Formfaktor verfügbar, wahlweise mit oder ohne Kühlkörper, und in Kapazitäten von 480 GB bis 1,92 TB erhältlich. Ihr Einsatzbereich deckt einen Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C ab. Ergänzt wird die neue Produktlinie durch die A1000, die sich durch denselben technologischen Aufbau auszeichnet, jedoch für den erweiterten Temperaturbereich von -25 °C bis 85 °C ausgelegt ist.

Mit ihrer PCIe Gen 4.0-Schnittstelle erreicht die A1200 laut Hersteller eine kontinuierliche sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.800 MB/s – über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Darüber hinaus unterstützt sie zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 800.000 bzw. 60.000 IOPS.

Die A1200 basiert auf eTLC-NAND-Technologie und soll eine Endurance von über 1 Drive Write Per Day (DWPD) für fünf Jahre bieten. Auch deswegen will sie sich ideal für schreibintensive Anwendungen eignen. Sicherheitsfunktionen wie TCG Opal 2.0, AES256-Verschlüsselung, Secure Boot und Crypto Erase sollen zudem für einen robusten Datenschutz sorgen. Darüber hinaus unterstützt die SSD bis zu 64 Namespaces, was ihre Flexibilität in Unternehmensumgebungen erhöhen kann.

Für eine hohe Zuverlässigkeit setzt die A1200 außerdem auf die Swissbit powersafe-Technologie mit hochwertigen Tantal-Kondensatoren. Dieser erweiterte PLP-Schutz kann Daten auch während des Transfers vom Host zum Controller (Dynamic Data) oder vom DRAM zum NAND (Cached Data) sichern.

Die A1200 und A1000 sind ab Ende Februar in den Kapazitäten 480 GB, 960 GB und 1,92 TB verfügbar. Alle Varianten sind wahlweise mit oder ohne Kühlkörper erhältlich. Preise hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben.