Werbung

Sowohl Solidigm wie auch Micron haben Neuankündigungen bei den Datacenter-SSDs gemacht. Zunächst einmal ist die Solidigm D5-P5336, die bereits im Sommer 2023 als Serie vorgestellt wurde, nun mit einer Kapazität von 122,88 TB verfügbar. Die U.2-SSD ermöglicht eine enorme Datendichte. In einem 2U-Server mit 24 Einschüben lassen sich damit etwa 3 PB an Daten in einem Storage-Server unterbringen. Auch für das E1-L-Format der D5-P5336 steht die Version mit 122,88 TB zur Verfügung.

Für die D5-P5336 wird 192-Layer-QLC-NAND eingesetzt. Der Controller spricht PCIe 4.0 mit vier Lanes. Im sequentiellen Lesen werden 7,4 GB/s erreicht. Für das Schreiben gibt der Hersteller 3,2 GB/s an.

Solidigm treibt mit der D5-P5336 die Datendicht weiter voran und setzt den Fokus in dieser Serie nicht so sehr auf einen möglichst hohen Durchsatz. In einem Server mit 24 dieser SSDs ist der Durchsatz einer einzelnen SSD auch weniger von Belang, denn sie müssen möglichst effizient zusammenarbeiten und kommen im RAID-Verbund dann schnell auf hohe Datenraten.

Micron 6550 ION SSD

Micron stellt mit der 6550 ION SSD die nach eigenen Angaben schnellste und effizienteste SSD vor. Wie für den Datacenter-Einsatz üblich kommt auch sie in den Formaten U.2, E1-L und E3.S-1T daher und bietet dabei eine Kapazität von 30,72 und 61,44 TB. Die SSDs verwenden einen PCIe-5.0-Controller und Micron G8 TLC-NAND.



Der maximale Durchsatz liegt beim sequentiellen Lesen bei 12 GB/s und beim Schreiben kommt die 6650 ION auf immerhin noch 5 GB/s – jeweils mit einer Queue Depth von 128. Die zufälligen IOPS gibt Micron mit 1.600.000 für das Lesen (QD512) und 70.000 (QD128) für das Schreiben an.

Die Mean Time Between Failures (MTBF) soll laut Micron bei 2,5 Millionen Stunden liegen. Die maximale Leistungsaufnahme wird mit 25 W angegeben. Typischerweise soll diese etwa 20 W betragen. Somit sieht sich Micron bei 12 GB/s und 20 W im Verhältnis aus der Lesebandbreite pro Watt deutlich gegenüber der Konkurrenz im Vorteil – auch gegenüber der Solidigm D5-P5336, aber auch der Samsung BM1743 und WD SN655.

Alle weiteren Details zur 6550 ION gibt es im Product Brief bei Micron.