Mitte September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder in Zusammenarbeit mit dem Speicherhersteller Netac auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einer brandaktuellen Portable-SSD des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Netac ZX20L mit einer Speicherkapazität von 256 GB. Die externe SSD ist theoretisch aber auch in Speicherkapazitäten mit bis zu 2 TB verfügbar. Angeschlossen wird sie über eine USB-3.2-Gen-2x2-Schnittstelle und damit über Typ-C mit einem theoretischen Datendurchsatz von bis zu 20 Gbps. Tatsächlich verspricht Netac Übertragungsraten von bis zu 2.000 MB/s, was die externe Speicherung von großen Dateien in wenigen Sekunden möglich macht und das plug and play.

Dabei bringt es das externe Laufwerk auf recht kompakte Abmessungen von 102 x 30 x 9,2 mm und stemmt nur etwa 50 g auf die Waage. Dennoch soll die SSD besonders robust im Alltag sein – Netac gewährt fünf Jahre Garantie.

Mit im Lieferumfang enthalten ist die Netac-Tool-Box-Software mit welcher sich schnell und einfach Backups anfertigen lassen und die Komptabilität zu Windows und macOS X gewährleistet wird. Die Netac ZX20L kommt gerade erst auf den Markt, weswegen die Lesertest-Teilnehmer mitunter zu den ersten Testern gehören und wir noch keinerlei Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten machen können.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "~HazZarD~", "Hajdi" und "Netter-Mann" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im SSD-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. September 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 30. September 2024

Testzeitraum bis 27. Oktober 2024

Kleingedrucktes: