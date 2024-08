Werbung

Western Digital hat seine Produktserie der SN850P Game Drives um eine neue SSD ergänzt. Das neue Modell bietet 8 TB Speicherkapazität und verdoppelt damit das bisherige Limit von 4 TB.

Die neue M.2-NVMe-SSD ist offiziell für die PlayStation 5 lizenziert. Abgesehen von der Kapazität gibt es keine Unterschiede zu den bereits etablierten Modellen der Serie. So ist auch die 8-TB-Version mit einem flachen Kühlkörper versehen, was eine reibungslose Installation in der PlayStation 5 ermöglicht.

Auffällig ist jedoch, dass das neue 8-TB-Modell laut Herstellerangaben mit bis zu 7.200 MB/s beim sequenziellen Lesen gut 100 MB/s langsamer ist als die 4-TB-Variante. Die anderen Leistungsdaten sind davon jedoch nicht betroffen: So können weiterhin maximal 6.600 MB/s sequenziell schreibend erreicht werden. Das TBW-Limit des neuen Modells verdoppelt sich logischerweise auf 4.800 TB.

Im WD-Shop ist die SN850P mit 8 TB bereits für 839,99 Euro verfügbar. Ab Ende August folgen weitere Händler.