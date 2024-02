Werbung

Sabrent hat sein M.2-NVMe-SSD Sortiment um die neue Rocket 5-Serie erweitert. Die neue Serie tritt dabei die Nachfolge der Rocket 4 Plus und Rocket 4 Plus-G Modelle an. Sie setzt auf den Formfaktor M.2-2280 und möchte mit PCI-Express 5.0 als Schnittstelle hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sicherstellen.

Insgesamt müssen sich die neuen Rocket 5-SSDs nicht vor der Konkurrenz verstecken. Neben einem Phison PS5026-E26 Max14 als Controller bedient sich die Serie auch am Micron B58R 232-Layer 3D-NAND-Flash-Speicher und bietet daneben auch LPDDR4-basierten DRAM-Cache. Dazu gesellen sich vollmundige Versprechungen des Hersteller, was die Leistungsfähigkeit der SSDs anbelangt. So sollen diese sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 12 GB/s erreichen können. Flankiert werden sollen diese Werte von bis 1,4 Millionen IOPS lesend und schreibend.

Die Rocket 5-Serie wird mit Speicherkapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB auf den Markt kommen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Einführung einer Variante mit 8 TB geplant sein. Unterschiede gibt es vor allem in der Haltbarkeit. Diese verdoppelt sich parallel zur Speicherkapazität. So werden für das 1 TB-Modell 600 TBW angegeben, das 2 TB-Modell mit 1.200 TBW und das 4 TB-Modell mit bis zu 2.400 TBW. Zudem ist das 1 TB-Modell auch bei den Lese- und Schreibgeschwindigkeiten etwas langsamer als die anderen Modelle.

Als kleines Extra bekommen die Nutzer zudem die Möglichkeit, die SSD mit einem separat erhältlichen Kühlkörper zu versehen. Dieser setzt auf zwei Kupfer-Heatpipes in Kombination mit einem einen 20-mm-Lüfter.

Die SSDs können ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden. Preislich beginnt die neue Rocket 5-Serie mit dem 1 TB-Modell bei 189,99 Dollar, gefolgt vom 2 TB-Modell für 339,99 Dollar. Die 4 TB-Version stellt mit 729,99 Dollar das bisher teuerste Modell der Serie dar. Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise des Hersteller.