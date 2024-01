Werbung

Seagate hat seine neue Mozaic 3+ Plattform veröffentlicht und will damit eine neue Ära in der Datenspeicherbranche einläuten. Mozaic 3+ beinhaltet dabei die Implementierung der Heat Assisted Magnetic Recording Technologie (HAMR), die eine Flächendichte pro Scheibe von mehr als 3 TB an Speicherkapazität ermöglicht. Diese wird in den nächsten Jahren voraussichtlich auf 4 TB und 5 TB pro Scheibe gesteigert werden können.

Die Mozaic 3+ Plattform verwendet laut Seagte nahezu die gleichen Materialkomponenten wie PMR-Festplatten, erhöht aber die Speicherkapazität erheblich, sodass beispielsweise Rechenzentren die Anschaffungs- und Betriebskosten damit senken können - einschließlich einer potentiellen Reduzierung des Stromverbrauchs pro Terabyte um bis zu 40 %. Die Erhöhung der Flächendichte steigert dabei die Anzahl der Bits, die auf einer Scheibe gespeichert werden können.

Zu den Technologie-Highlights von Mozaic 3+ gehören etwa die Supergitter-Platin-Legierungsmedien. Die physikalischen Grundlagen der Aufzeichnung mit höherer Dichte erfordern stets kleinere Medienkörner im Nanomaßstab. Das Problem dabei ist, dass kleinere Körner auch instabiler sind. Herkömmliche Legierungen bieten dafür keine ausreichende magnetische Stabilität für eine effektive und zuverlässige Speicherung. In den Mozaic 3+ Festplatten verwendet die Medienlegierung daher eine neue Eisen-Platin-Supergitterstruktur, die die magnetische Koerzitivkraft von Festplattenmedien deutlich erhöhen soll. Dies ermöglicht laut Seagate ein präzises Schreiben von Daten und eine gesteigerte Bitstabilität.

Da die Medien magnetisch so "härter" gemacht werden, um Instabilität zu vermeiden, erfordert das Design auch einen neuen Schreibkopf. Das Herzstück dieser Technologie bildet ein nanophotonischer Laser, der einen winzigen Wärmepunkt auf der Medienoberfläche erzeugt. Seagate plant zudem die vertikale Integration des nanophotonischen Lasers in das plasmonische Schreibkopf-Subsystem. Zusammen mit den Teilkomponenten des plasmonischen Schreibkopfes musste auch die Lesefunktionalität weiterentwickelt werden. Mozaic 3+ nutzt dafür unter anderem Quantentechnologie und soll so mit einem Spintronic-Lesegerät Gen 7 einen der kleinsten und empfindlichsten Magnetfeld-Lesesensoren der Welt nutzen.

Die Mozaic 3+ Plattform bildet dabei bereits die Basis für Seagates Flaggschiff-Produktfamilie Exos mit Speicherkapazitäten von 30 TB und mehr. Exos-Festplatten mit 30 TB soll noch in diesem Quartal in großen Stückzahlen an Hyperscale-Cloud-Kunden ausgeliefert werden.