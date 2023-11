Werbung

Western Digital hat den offiziellen Verkaufsstart seiner neuen 24 TB CMR-HDD-Familie für Hyperscale-, Cloud- und Enterprise-Kunden bekannt gegeben. Gleichzeitig wird auch die neue 28 TB SMR HDD für den Versand vorbereitet. Die jüngste Kapazitätserweiterung sollen dabei vor allem die Position des Unternehmens im Bereich SMR unterstreichen.

Angesichts der zunehmenden Zahl an Anwendungsbereichen und wachsenden Datenmengen müssen die Festplatten in ihrer Kapazität stetig wachsen. Gerade Rechenzentren setzen auf höchste Speicherkapazitäten, um die Gesamtbetriebskosten so gering wie möglich halten zu können. In Kombination mit dem Aufkommen einer Vielzahl an innovativen Anwendungen wie beispielsweise generativer KI, wird die Nachfrage nach hochkapazitären und zuverlässigen Speicherlösungen weiter steigen.

Dabei will Western Digital mit SMR HDDs den nächsten großen Wandel im Cloud-Rechenzentrum vorantreiben. Mit einer Kapazität von 28 TB bietet die neue Ultrastar DC HC680 SMR HDD das aktuelle Höchstmaß an Speicherdichte für Hyperscale-, Cloud- und Enterprise-Kunden an. Sie soll speziell für sequenzielle Schreib-Workloads entwickelt worden sein, in denen Speicherdichte, Watt/TB und Preis/TB kritische Parameter sind. Damit will sie sich ideal für Massenspeicher sowie Online-Backup und -Archivierung eignen. Zudem soll sie prädestiniert für die Videoüberwachung, gesetzlich vorgeschriebene Speicherung und Anwendungen, bei denen unregelmäßig auf Daten zugegriffen wird, sein.

Die neue Ultrastar DC HC580 24 TB CMR HDD mit verbesserter OptiNAND Technologie will ihren Kunden ihrerseits erlauben, in Rechenzentren die Speicherkapazität bei gleichem Platzbedarf und in Umgebungen mit beschränkter Energieversorgung zu maximieren. Für eine höhere Speicherdichte soll die HC580 bis zu 612 TB Rohspeicher pro Rack in einer 4U 102-Drive-Bay-Speicherlösung ermöglichen können.

Darüber hinaus liefert Western Digital auch seine 24 TB WD Gold CMR SATA HDD aus. Diese Laufwerke sollen speziell für Systemintegratoren und Händler entwickelt worden sein, die Unternehmen und KMUs bedienen. Diese benötigen regelmäßig einen zuverlässigeren Speicher für Big Data und Unternehmensspeicherlasten. Dabei bietet die WD Gold 24 TB HDD eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen von bis zu 2.5 Millionen Stunden (MTBF, gespiegelt) an. Zudem enthält sie eine Vibrationsschutztechnologie und ist für Arbeitslasten bis zu 550 TB pro Jahr ausgelegt. Die HDD wird mit einer limitierten 5-Jahres Garantie ausgeliefert.