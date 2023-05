Werbung

Der Spezialist für Netzwekrspeicherlösungen präsentiert mit der neuen Plus-Serie eine eigens für die eigenen Synology-Systeme angepasste HDD-Reihe, die sich sowohl an Privatanwender wie auch an KMUs richtet.

Die Plus-Serie soll speziell für die Anforderungen in einem NAS entwickelt worden sein und sowohl Zuverlässigkeit, Ausdauer als auch Leistung im Dauerbetrieb gewährleisten. Die Datenträger sollen so eine höhere Toleranz gegenüber Hitze und Erschütterung als andere Festplatten aufweisen können. Synology gibt darüber hinaus an, dass die neue Serie mit über 300.000 Stunden ausgiebig getestet wurde. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) wird seitens des Herstellers mit 1 Million Stunden angegeben. Dazu sollen die Festplatten eine Workload-Rating von 180 TB pro Jahr besitzen, was in etwa dem bis zu Dreifachen von herkömmlichen Desktop-Festplatten entsprechen kann.

Besonders komfortabel will Synology die Firmware-Updates der Datenträger umgesetzt haben. Die Benutzer sollen automatisch über verfügbare Updates für die HDDs der Plus-Serie benachrichtigt werden und über den DiskStation Manager (DSM) auf ihrem Synology-Speichersystem die Laufwerke mühelos aktualisieren können. Weitere externe Tools sollen daher nicht benötigt werden. Auch müssen die Laufwerke für das Update so nicht aus dem Speichersystem herausgenommen werden.

Die Plus-Serie setzt hinsichtlich der Aufzeichnungstechnologie auf Conventional Magnetic Recording (CMR). Angeboten werden die Festplatten der Plus-Serie mit Speicherkapazitäten in 4 TB, 6 TB, 8 TB und 12 TB. Alle Modelle bis einschließlich der 8 TB sind mit Luft gefüllt. Bei der 12-TB-Version setzt Synology auf eine Füllung mit Helium. Außerdem verfügt auch nur diese Variante über eine Drehzahl von 7.200 Umdrehungen pro Minuten (rpm). Alle anderen Modelle, mit weniger Speicherkapazität, setzen auf eine Drehzahl von nur 5.400 rpm. Bei den Sektorgrößen setzen alle Modelle auf 512e. Auf die Festplatten gibt Synology eine Garantie von drei Jahren.