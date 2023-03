Werbung

M.2-SSDs haben sich im Endkundenbereich inzwischen durchgesetzt. Im Server-Segment sind per PCI-Express angebundene SSDs ebenfalls bereits ein Standard, der sich etabliert hat, wenngleich es hier unterschiedliche Mittel und Wege gibt, die meist aufgrund einer optimierten Speicherdichte gewählt werden.

SSDs, die in den PCI-Express-Steckplatz gesteckt werden, gibt es für alle Anwendungsbereiche – auch im Endkundenbereich. Entweder handelt es sich um eine dedizierte Karte, auf der sich Controller und Speicher befinden, oder um eine Art Erweiterungskarte, auf der dann M.2-SSDs untergebracht werden können. Solche Karten gibt es von fast allen Mainboardherstellern.

Apex Storage hat mit der X21 eine solche vorgestellt, die gleich 21 M.2-SSDs aufnehmen kann. Mit 21 M.2-SSDs mit einer Kapazität von jeweils 8 TB bestückt, ergäbe diese eine Gesamtkapazität von 168 TB. Die Anbindung auf den beiden PCBs der Erweiterungskarte erfolgt über jeweils vier PCI-Express-4.0-Lanes. Die Karte selbst wird über 16 PCI-Express-4.0-Lanes an das System angebunden. Insgesamt verfügt die Karte somit über 100 PCI-Express-Lanes. Welcher Controller, bzw. welcher Bridge-Chip hier zum Einsatz kommt, darüber macht Apex Storage keine Angaben.

Bei 16 PCI-Express-4.0-Lanes beträgt die theoretisch maximale Übertragungsrate 31,508 GB/s. Apex Storage gibt eine maximale Leserate von 30,5 GB/s an und beim Schreiben sollen es 26,5 GB/s sein. Die IOPS sollen bei 7,5 Millionen für das Lesen und 6,2 Millionen für das Schreiben von Daten liegen. Die Latenzen für Lesezugriffe gibt der Hersteller mit 79 ms an, beim Schreiben sollen es 52 ms sein. Es ist außerdem möglich, mehrere X21 in einem System zu verwenden, so dass sich die Übertragungsraten und IOPS noch weiter in die Höhe treiben lassen.

Mit 21 M.2-SSDs bestückt liegt die Leistungsaufnahme der Erweiterungskarte bei etwa 95 W. Die Kühlung erfolgt über einen Luftstrom im Gehäuse, der mindestens 400 LFM (Linear Feet pro Minute) betragen sollte. Die Karte selbst liegt im "Double Width FHFL Card"-Format vor.

Angaben zum Preis macht der Hersteller nicht. Weitere Informationen sind auf der Produktseite zu finden.