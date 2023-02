Werbung

Sowohl AMD wie auch Intel bieten in ihrer aktuellen Desktop-Plattform die Unterstützung für PCI-Express 5.0. Entsprechende Grafikkarten bieten aber auch in den aktuellen Generationen noch keine Unterstützung für diesen Standard und so konzentriert sich alles auf die SSD.

Twitterer @momomo_us hat die erste bereits in Japan verfügbare PCIe-5.0-SSD erstanden. Seit einigen Tagen ist die SSD vom Hersteller CFD in Japan erhältlich. Sie verwendet den E26-Controller von Phison und ist in Kapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich. TLC-Speicher und ein NAND-Cache runden das Angebot an dieser Stelle ab. Beworben wird die SSD mit einer Leserate von bis zu 10 GB/s sowie einer Schreibrate von bis zu 9,5 GB/s – bei 1.500K IOPS.

Ein großer Kühlkörper deckt die Speicher-Chips und den Controller ab. Auf diesem Kühlkörper sitzt allerdings auch ein kleiner Lüfter, der per 5-V-Anschluss betrieben wird.

Die gemessenen Leistungsdaten bestätigen die Versprechen des Herstellers. Allerdings sind die etwa 10 GB/s auch nicht deutlich mehr im Vergleich zu einer schnellen PCIe-4.0-SSD, die auch schon knapp über 7 GB/s erreichen können.

Etwas ernüchternd dürfte der verbaute Lüfter sein, der im Video (siehe eingebetteter Tweet weiter unten) recht laut ist. Vermutlich wird er temperaturgesteuert arbeiten und ist hier während eines Benchmarks extrem laut, aber am liebsten würde man auf eine solche Maßnahme der Kühlung sicherlich komplett verzichten wollen. Interessant wäre es nun, wie sich die Temperaturen der SSD unter der Abdeckung des Mainboards und ohne die aktive Kühlung verhalten.

Auf der CES vor wenigen Wochen konnten wir uns einige PCIe-5.0-SSDs anschauen und eine aufwändige Kühlung war hier immer verbaut. Die Abwärme des Controllers und womöglich auch der Speicherchips scheint beachtenswert zu sein. Zumindest ein großer Kühlkörper war auf allen gezeigten SSDs verbaut. Diesen dürften die meisten sicherlich entfernen wollen, um das Laufwerk unter der M.2-Abdeckung des Mainboards betreiben zu können.

Die CFD PCIe-5.0-SSD kostet in Japan mit einer Kapazität von 1 TB umgerechnet etwa 380 Euro. Mit 2 TB sind es 760 Euro und mit 4 TB satte 1.500 Euro. Hierzulande sind noch keiner solcher SSDs erhältlich.