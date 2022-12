Werbung

Ende November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Kingston zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die der Kingston Fury Renegade mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Test darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der Kingston Fury Renegade, mit zusätzlichem Heatsink und einer Speicherkapazität von stolzen 2 TB. Sie setzt auf den schnellen Phison-E18-Controller mit 3D-TCL-Chips, womit Datenübertragungsraten von bis zu 7.300, bzw. 7.000 MB/s im Lesen und Schreiben erreicht werden sollen. Bei zufälligen Zugriffen sollen es hingegen jeweils bis zu 1.000.000 IOPS sein. Natürlich wird die M.2-2280-SSD per PCIe-Express 4.0 angebunden, was entsprechende Hardware bei den Testern voraussetzt.

Um die hohe Leistung dauerhaft aufrecht erhalten zu können, verfügt die Fury Renegade über einen zusätzlichen Kühlkörper, womit es die SSD auf Abmessungen von 80 x 22 x 3,5 mm und auf ein Gewicht von rund 35 g bringt. Die Leistungsaufnahme wird von Kingston mit durchschnittlichen 0,36 W im Leerlauf, bzw. mit maximal 2,8 und 9,9 W beim Lesen und Schreiben angegeben. Die MTBF wird auf 1,8 Millionen Stunden beziffert, die Garantie beläuft sich auf fünf Jahre.

Wie sich die das NVMe-Modell tatsächlich in der Praxis schlägt, das dürfen nun drei unserer Leser herausfinden.

Technische Spezifikationen:

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 NVMe

Kapazitäten2: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

Controller: Phison E18

NAND: 3D TLC

Sequenzielles Lesen/Schreiben:

500 GB: bis zu 7,300/3,900 MB/s

1 TB: bis zu 7,300/6,000 MB/s

2 TB: bis zu 7,300/7,000 MB/s

4 TB: bis zu 7,300/7,000 MB/s

Zufälliges 4K Lesen/Schreiben:

500 GB: bis zu 450.000/900.000 IOPS

1 TB: bis zu 900.000/1.000.000 IOPS

2 TB: bis zu 1.000.000/1.000.000 IOPS

4 TB: bis zu 1.000.000/1.000.000 IOPS

Ausdauer (Total Bytes Written):

500 GB: 500 TB

1 TB: 1.0 PB

2 TB: 2.0 PB

4 TB: 4.0 PB

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "cRaZy-biScuiT", "m3ch" und "eXilitY" zu den glücklichen drei Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im SSD-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 4. Dezember 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 5. Dezember 2022

Testzeitraum bis 8. Januar 2023

Kleingedrucktes: