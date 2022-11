Neue Generation der Renegade-SSD kommt in zwei Varianten

Kingston hat jetzt unter seiner Gaming-Marke Fury die neue Generation der Renegade-SSD mit Kühlkörper vorgestellt. Sie soll sich sowohl für Konsolen- als auch für PC-Spieler eignen.

Laut Herstellerangaben erreicht Renegade-SSD Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s, bzw. 7.000 MB/s sowie bis zu 1.000.000 IOPS. Das Laufwerk wurde optimiert, um Ladezeiten von Spielen und Anwendungen zu verkürzen, Streaming und Aufnahmen zu erleichtern und die Reaktionsfähigkeiten von PC-Systemen im Gesamten zu verbessern.

Kingston bietet seine FURY Renegade-SSD in zwei Optionen an: Die SSD ist mit einem flachen Graphen-Aluminium-Wärmeverteiler erhältlich, der das Laufwerk selbst bei intensiver Nutzung kühl halten soll. Die genannte Version ist in erster Linie für Gaming-PCs und -Laptops gedacht.

Die Kingston FURY Renegade SSD mit Kühlkörper besitzt eine zusätzliche Ebene der Wärmeverteilung, sodass die SSD auch in einer Sony PlayStation 5 verbaut werden kann.

Kingstons neues Speicherlaufwerk ist mit Kapazitäten von 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich. Außerdem gibt es eine begrenzte Garantie von fünf Jahren.

“Das Design der Kingston FURY Renegade SSD verschiebt die Grenzen der PCIe-Gen4-Technologie, um Nutzern eine Speicherlösung zu bieten, die Spitzenleistungen ermöglicht und die neuesten CPUs und GPUs mit unabhängigem Speicher ergänzt“, sagt Christian Marhöfer, Regional Director DACH, Nordics und Benelux bei Kingston Technology.

Technische Spezifikationen:

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 NVMe

Kapazitäten2: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

Controller: Phison E18

NAND: 3D TLC

Sequenzielles Lesen/Schreiben:

500 GB: bis zu 7,300/3,900 MB/s

1 TB: bis zu 7,300/6,000 MB/s

2 TB: bis zu 7,300/7,000 MB/s

4 TB: bis zu 7,300/7,000 MB/s

Zufälliges 4K Lesen/Schreiben:

500 GB: bis zu 450.000/900.000 IOPS

1 TB: bis zu 900.000/1.000.000 IOPS

2 TB: bis zu 1.000.000/1.000.000 IOPS

4 TB: bis zu 1.000.000/1.000.000 IOPS

Ausdauer (Total Bytes Written):