Insbesondere Spieler wissen, dass 1 TB mittlerweile keinesfalls ausreichend ist, sofern diverse Spiele regelmäßig auf dem heimischen Computer oder der Konsole genutzt werden. Spiele, die 60 GB an freiem Speicher benötigen, sind keine Seltenheit mehr. Aber auch im Enterprise-Sektor laufen immer mehr Daten auf, die gespeichert werden müssen.

Da die Dateien in der Regel zudem schnell abgerufen werden müssen, sind SSDs inzwischen zum Standard geworden und sollten auch in den kommenden Jahren noch weiter an Beliebtheit gewinnen – vor allem bei großen Datenmengen.

Damit Nutzer in Zukunft bei Solid-State-Drives genügend Kapazitäten haben werden, präsentiert der Hersteller SK Hynix unter der Marke Soldigm auf dem Tech Field Day 2022 eine 61,44 TB große SSD.

Genaue Details zur Schreib-, bzw. Lesegeschwindigkeit gibt es allerdings noch nicht. Die Verantwortlichen sprechen lediglich von 24 % mehr Speed beim Schreiben im Gegensatz zu einer nicht näher spezifizierten TLC-SSD eines unbekannten Anbieters. Jedoch machte das Unternehmen Angaben zur Haltbarkeit. Hier spricht SK Hynix von 23 bis 65 PBW bei einer Blockgröße von 16 KByte. Zudem gilt zu beachten, dass es sich dabei um QLC-SSDs handelt.

Gerade im Enterprise-Sektor könnten die neuen SK-Hynix-SSDs eine Alternative gegenüber den bislang zum Einsatz kommenden Enterprise-HDDs von Seagate oder Western Digital darstellen.

Zur Preisgestaltung äußerte sich das Unternehmen bisher nicht.