Solidigm P41 Plus: Eine erste Client-SSD aus Intels früherer SSD-Sparte

Ende des vergangenen Jahres verkaufte Intel seine SSD-Abteilung an die Sk-hynix-Tochter Solidigm. Bisher gab es hier nur Produktankündigungen zu Server-SSDs, nun folgt mit der P41 Plus das erste Client-Produkt.

Die Solidigm P41 Plus ist eine eine klassische M.2-2280-SSD mit PCIe-4.0-Controller, die in Kapazitäten von 512 GB, 1 TB und 2 TB verfügbar sein wird. An Speicherchips verbaut sind die bekannten QLC-NAND-Chips mit 144 Layern. Für OEMs wird man auch SSDs in den Größen M.2-2230 und 2242 anbieten.

Technische Details lässt die Pressemitteilung komplett vermissen. Die Kollegen von ComputerBase führen immerhin eine "sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 4.125 MB/s" auf, die wohl im Rahmen eines Briefings genant wurden. Ein PCIe 4.0 x4 würde somit bei weitem nicht ausgenutzt.

Bisher ist nicht bekannt, wann die Solidigm P41 Plus in den verschiedenen Kapazitäten auf den Markt kommen wird. Auch einen Preis nennt der Hersteller nicht.

Update:

Per Twitter lieferte der Kollege Patrick Kenedy von ServeTheHome die technischen Daten der P41-Plus-Serie:

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Demnach kommen die SSDs auf sequentielle Lese- und Schreibraten von 4.125, bzw. 3.325 MB/s, während zufällige Zugriffe mit 390.000, bzw. 540.000 IOPS erledigt werden.