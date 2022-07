Teamgroup packt Vapor Chamber auf M.2-SSDs

Bei der Kühlung von M.2-SSDs haben wir schon vieles gesehen: Gar keine Kühlung bis zur wassergekühlten Variante im Form der Corsair MP600 Pro HydroX (Test). Teamgroup hat nun mit der N74V-M80 eine Enterprise-Lösung vorgestellt, die mittels Vapor-Chamber gekühlt wird. Laut Angaben des Herstellers handelt es sich um die erste SSD, die mittels Vapor-Chamber gekühlt wird.

In den technischen Daten gibt Teamgroup für die N74V-M80 3.445 MB/s für das Lesen und 2.520 MB/s für das Schreiben von Daten an. Als Interface wird PCIe 4.0 mit vier Lanes verwendet. Als Speicher kommt 3D-TLC-NAND zum Einsatz. An Kapazität werden 128 GB, 256 GB und 512 GB verfügbar sein.

In internen Tests soll die N74V-M80 ihre Schreib- und Leseraten länger halten können. Anstatt durch die hohen Temperaturen gedrosselt zu werden, soll die SSD Daten länger lesen und schreiben können. In unserem Vergleichstest zwischen der MP600 Pro und der HydroX-Variante trat diese Temperaturabhängigkeit aber erst nach sechs Minuten auf.

Angaben zur Verfügbarkeit oder dem Preis macht Teamgroup nicht.