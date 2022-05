Micron: Crucial P3- und Crucial P3-Plus-NVMe-SSDs angekündigt

Micron hat die bevorstehende Markteinführung von zwei neuen Consumer-Speicherprodukten angekündigt. Neben der Crucial P3 Plus Gen4 NVMe stellt auch die Crucial P3 NVMe-SSD eine Erweiterung des Crucial-NVMe-SSD-Produktportfolios dar. Die neue Crucial-P3Plus SSD-Produktlinie bietet laut Herstellerangaben ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.000 beziehungsweise 4.200 MB/s. Die Crucial P3-SSDs erreichen beim Lesen bis zu 3.500 und beim Schreiben bis zu 3.000 MB/s. Beide Modelle werden mit Kapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sein. Als Zielgruppe nennt Micron explizit professionelle Anwender sowie Kreative beziehungsweise Gamer und andere Hochleistungsnutzer.

“Für Nutzerinnen und Nutzer, die darauf gewartet haben, ihre PCs auf Gen4 SSDs aufzurüsten, hat das Warten ein Ende. Mit der bevorstehenden Verfügbarkeit der neuen Crucial P3 Plus SSD können alle, die nach Hochleistungs-SSDs suchen, auf NVMe Gen4-Speicher aufrüsten und ihren PC kostengünstig zukunftssicher machen“, so Teresa Kelley, Vice President und General Manager der Commercial Products Group von Micron. “Sowohl die Crucial P3 Plus- als auch die P3-SSD-Produkte werden unser gesamtes SSD-Portfolio und die NVMe-Produktkategorie stärken, indem sie eine wettbewerbsfähige Auswahl an Hochleistungsspeichern bieten, die es Usern ermöglicht, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen.“

Die Crucial P3 Plus ist mit dem 176L 3D-NAND von Micron ausgestattet und wurde laut eigenen Angaben nach nicht näher spezifizierten “anspruchsvollen” Standards getestet und validiert. Darüber hinaus bietet die P3-Plus-SSD flexible Abwärtskompatibilität für die meisten Gen3-Systeme.

Sowohl die Crucial P3 Plus als auch die P3 SSDs sollen voraussichtlich noch in diesem Sommer im Handel erhältlich sein. Darüber hinaus werden die P3- und die P3-Plus-SSDs mit der Crucial Storage-Executive-Management-Software zur Leistungsoptimierung sowie mit einer kostenlosen Cloning-Software ausgeliefert. Angaben zur unverbindlichen Preisempfehlung machte das Unternehmen bislang noch nicht.