Bis zu 4,2 GB/s lesend und 1 TB: Samsung stellt den UFS-4.0-Standard vor

Für mobile Endgeräte, wie Smartphones, Tablets oder auch kleine Notebooks stellt der Universal Flash Storage (kurz: UFS) eine attraktive und auch performante Alternative zu anderen Storage-Lösungen dar. Der Nachfolger des inzwischen weit etablierten UFS-3.1-Standards steht allerdings schon in den Startlöchern und wird bei den Transferraten ordentlich einen draufsetzen.

Der nun von Samsung vorgestellte UFS-4.0-Standard ist JEDEC-konform und bringt frischen Wind in die mobilen Endgeräte. Mit den kompakten Package-Abmessungen von 11 x 13 x 1 mm bringt er Speicherkapazitäten bis 1 TB unter einen Hut. Ordentlich verbessert wurde laut Samsung natürlich der maximale Datendurchsatz. Genannt wurden 23,2 GBit/s pro Lane, was einer Verdopplung gegenüber der UFS-3.1-Spezifikation entspricht. Die Südkoreaner setzen mit UFS 4.0 auf die siebte V-NAND-Generation und diese soll einen sequentiellen Lese-Durchsatz bis 4.200 MB/s und einen Schreib-Durchsatz bis 2.800 MB/s ermöglichen.

Verbessert hat Samsung allerdings nicht nur die Performance, sondern auch an der Energieeffizienz wurde geschraubt, was der Akku-Laufzeit zugute kommen sollte. Im Detail spricht Samsung davon, dass die Transferrate pro Milliampere bei 6 MB/s liegt, was einer Verbesserung von beachtlichen 46 % entspricht. Die Massenproduktion der UFS-4.0-Speicherchips soll im dritten Quartal dieses Jahr starten. Natürlich hat sich Samsung bereits mit zahlreichen Smartphone-Herstellern in Kontakt gesetzt, die verständlicherweise großes Interesse an den schnelleren und effizienteren Speicherchips haben dürften.

Erste Smartphones, die den UFS-4.0-Speicher im Inneren des Gehäuses tragen dürfen, sind voraussichtlich frühestens ab 2023 zu erwarten. Zu erwarten ist, dass Samsung selbst Gebrauch von den neuen Chips für die eigenen Smartphones und Tablets machen wird. So wäre es nicht überraschend, wenn die potentielle Galaxy-S23-Serie mit zu den ersten Geräten gehören wird.