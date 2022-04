QNAP: Neuer Consumer- und Enterprise-NAS ab sofort erhältlich

QNAP hat mit dem TS-233 der Öffentlichkeit ein neues 2-Bay-NAS vorgestellt. Besagter Netzwerkspeicher nutzt einen SoC mit vier ARM Cortex-A55-Kernen (2 GHz) sowie 2 GB RAM. An Laufwerken lassen sich entweder zwei 2,5-Zoll- oder zwei 3,5-Zoll-Festplatten im Inneren verbauen. Bei den LAN-Schnittstellen steht lediglich ein 1-Gbit-Port zur Verfügung. Zudem finden sich am Gehäuse zwei USB-2.0- sowie eine USB-A-3.1-Schnittstelle wieder. Die Abmessungen belaufen sich auf 188,6 mm x 90,2 mm x 156,3 mm (B x H x T). Beim Gesamtgewicht kommt der TS-233 auf rund 1,1 kg. Preislich ordnet sich das neue QNAP-NAS bei knapp 220 Euro ein.

Neben dem TS-233 präsentiert QNAP den TS-873AeU, der sich in erster Linie an Enterprise-Nutzer richtet. Der 2U hohe NAS setzt auf einen AMD Ryzen Embedded V1000 (V1500B) mit 4 Kernen und 8 Threads (2,2 GHz). Beim Arbeitsspeicher ist es möglich das Board laut Datenblatt mit bis zu 32 GB zu bestücken. Werkseitig wurden 4 GB verbaut. Insgesamt können 8 Festplatten (Hot-Swap) über die Einschübe an der Vorderseite im Gehäuse untergebracht werden.

Zudem kann ein PCIe-Gen3-x8-Steckplatz genutzt werden. An RAID-Leveln stehen sowohl 0, 1, 5, 6, 10 als auch 50 und 60 zur Verfügung. Die Abmessungen belaufen sich bei einem Gesamtgewicht von 8 kg auf 89 mm x 482 mm x 425 mm. Zudem werden 64 IP-Kameras unterstützt (Zwei Lizenzen beiliegend). Für ausreichend Bandbreite sorgen zwei 2,5-Gbit-Schnittstellen. Außerdem finden sich am Gehäuse zwei USB-A-3.1- sowie zwei USB-C-3.1-Ports.

Kostentechnisch liegt das QNAP TS-873AeU-4G bei rund 1.540 Euro. Der NAS ist ab sofort verfügbar.

