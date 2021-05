Kryptowährung Chia sorgt für massive Nachfrage bei Festplatten

Dass Miner derzeit Grafikkarten in großen Mengen aufkaufen, dürfte kein Geheimnis sein. Allerdings sind jetzt dank der Kryptowährung Chia auch Festplatten sehr gefragt. Die Währung wurde von Bram Cohen erfunden, der unter anderem für die BitTorrent-Protokolle verantwortlich ist. Aufgrund des prominenten Hintergrunds von Chia decken sich chinesische Krypto-Farmen mit zahlreichen HDDs ein.

Die Miningfarmen beschränken sich dabei keinesfalls nur auf den Einzelhandel in China, sondern schlagen ebenfalls auf dem Markt in Vietnam zu. Was zur Folge hat, dass Festplatten mit einer Speichergröße von 6 TB und mehr faktisch nicht mehr im Handel erhältlich sind. Selbst Platten mit einer Kapazität von 4 TB gehen zur Neige und sollten bald restlos ausverkauft sein. Zudem sind die Preise bei manchen Modellen um 50 % gestiegen, was die Miner allerdings nicht davon abhält, sich mit weiterer Hardware einzudecken.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Deutschland ab, wo HDDs mit 16 TB rapide Preissprünge verzeichnen. Die Seagate Exos X X16 16TB ist aktuell bei Alternate für 800 Euro sofort lieferbar. Ende April 2021 ließ sich diese laut dem Preisvergleichsportal Geizhals noch für rund 315 Euro erwerben. Der Preis für die 4-TB-Version der WD Red Plus ist momentan noch stabil und kostet rund 103 Euro. Somit würden 16 TB lediglich mit knapp 412 Euro zu Buche schlagen. Nachteil ist hier sicherlich, dass man anstelle von einer vier Festplatten betreiben muss. Sollte die Verfügbarkeit allerdings nicht gegeben sein, werden Miner auch bei kleineren Varianten zuschlagen.

Wer derzeit plant, den eigenen Speicher des NAS oder Rechners zu erweitern, sollte nicht zu lange warten und sich schnellstens eine neue Festplatte sichern. Ansonsten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Preise im Juli 2021 mehr als doppelt so hoch sein werden, als dies aktuell der Fall ist.