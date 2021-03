Ab 2030: Seagate kündigt 100-TB-HDDs an

Ob im kommerziellen Bereich oder privat: Der Bedarf an Datenspeichern wächst rasant. Gerade Spieler verzeichneten in den vergangenen Jahren einen massiven Anstieg an benötigtem Speicherplatz für die Installation von Spielen. Dies ist natürlich auch den Speicher-Herstellern nicht entgangen. Aus diesem Grund hat Seagate jetzt Festplatten mit einer Kapazität von satten 100 TB für das Jahr 2030 angekündigt. Bereits vier Jahre vorher sollen HDDs mit 60 TB auf den Markt kommen. Dabei erfindet das Unternehmen das Rad jedoch nicht neu, sondern greift auf bereits vorhandene Technologien zurück.

Seagate gab bekannt, dass gängige Platter mit einer Platin-Eisen-Legierung für genügend Speicherplatz sorgen, um die eigenen Vorgaben zu erfüllen. Somit wird selbst in Zukunft das Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) in Seagate-Festplatten verwendet werden. Die Konkurrenz in Form von Western Digital und Toshiba setzt derzeit allerdings auf Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR). Aber auch Digital Energy-enhanced Perpendicular Magnetic Recording (ePMR) wird bereits von Western Digital bei 18 TB großen HDDs genutzt.

Auch wenn Seagate an genannter Technologie festhalten will, beabsichtigt man das Verfahren mit einer verbesserten Anordnung der Bits und neuen Materialien weiter auszureizen. Dadurch lassen sich laut dem Unternehmen in Zukunft größere Mengen an Daten auf den Festplatten unterbringen.

Neben dem verfügbaren Speicher spielt die Geschwindigkeit der Platte eine große Rolle. Hier setzt Seagates Mach.2 an. Die Multi-Actuator-Technologie verdoppelt laut eigenen Angaben die IOPS-Leistung durch zwei unabhängige Aktuatoren. Dadurch ist es möglich, Daten gleichzeitig an den Host-Computer zu übertragen (Parallele Datenströme). Mach.2 soll flächendeckend in allen HDDs des Unternehmens ab 30 TB eingesetzt werden.