QNAP patcht Sicherheitslücken NAS-Betriebssystem

Das taiwanische Unternehmen QNAP hat jetzt ein neues Sicherheitsupdate für sein NAS-Betriebssystem QTS sowie QuTS Hero veröffentlicht. Außerdem wurden Schwachstellen in der Multimedia Console, der Music Station und der Photo Station behoben. Besagte Sicherheitslücken ermöglichen es Angreifern mithilfe von XXS-Attacken Schadcode in das System einzuschleusen. Somit wird allen Nutzern dringend empfohlen, das genannte Update unverzüglich einzuspielen. Dieses lässt sich in den Systemeinstellungen unter dem Punkt Firmware-Update manuell starten. QNAP selbst bezeichnet den Bedrohungsgrad als "Hoch".

Folgende Versionen wurden gepatcht und verhindern ein Ausnutzen der Lücke:

QuTS hero h4.5.1.1472 build 20201031 oder aktueller

QTS 4.5.1.1456 build 20201015 oder aktueller

QTS 4.4.3.1354 build 20200702 oder aktueller

QTS 4.3.6.1333 build 20200608 oder aktueller

QTS 4.3.4.1368 build 20200703 oder aktueller

QTS 4.3.3.1315 build 20200611 oder aktueller

QTS 4.2.6 build 20200611 oder aktueller

Insgesamt befinden sich vier Schwachstellen in Systemen mit älteren Versionen:

CVE-2020-2495: If exploited, this cross-site scripting vulnerability could allow remote attackers to inject malicious code in File Station.

CVE-2020-2496: If exploited, this cross-site scripting vulnerability could allow remote attackers to inject malicious code in File Station.

CVE-2020-2497: If exploited, this cross-site scripting vulnerability could allow remote attackers to inject malicious code in System Connection Logs.

CVE-2020-2498: If exploited, this cross-site scripting vulnerability could allow remote attackers to inject malicious code in certificate configuration.