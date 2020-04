SK hynix stellt Datacenter-SSDs mit U.2/U.3- und im Ruler-Format vor

Mit der PE8000-Serie hat SK hynix eine neue Datacenter-Serie seiner SSDs vorgestellt. Diese verwenden einen Controller, der zu PCI-Express 4.0 kompatibel ist und die Übertragungsraten dementsprechend deutlich steigert.

Die PE8010 und PE8030 erreichen einen Wert von 6.500 MB/s für das Lesen und 3.700 MB/s für das Schreiben von Daten. Zufällige Datenzugriffe gibt der Hersteller mit 1.100.000 bzw. 320.000 IOPS an. Im Vergleich zum Vorgänger kann SK hynix die Lesegeschwindigkeit um mehr als 100 % steigern und die Schreibrate legt um mehr als 350 % zu. Die beiden Laufwerke weisen eine Leistungsaufnahme von 17 W auf.

Für die PE8010 und PE8030 verwendet SK hynix den eigenen TLC 4D NAND mit 96 Layern und einen eigenen Controller. Bei den Kapazitäten werden bis zu 8 TB pro Laufwerk erreicht. Bei den Anschlüssen besteht die Wahl zwischen U.2 und U.3. Die PE8010 ist für leseintensive Anwendungen und die PE8030 auch für schreibintensive Anwendungen ausgelegt. Beide Laufwerke werden aktuell als Sample an die Kunden ausgeliefert.

Die PE8111 ist eine SSD im sogenannten Ruler- oder auch Lineal-Format. Hier kommt der brandneue TLC 4D NAND mit 128 Layern zum Einsatz. Damit realisiert wird eine 16 TB Version alias PE8111 im EDSFF 1U Long (E1.L) Formfaktor. Ebenfalls geplant ist eine Variante mit 32 TB an Speicherkapazität. Die PE8111 soll in zweiten Jahreshälfte in Samplestückzahl ausgeliefert werden.

Die PE8111 ist für das Open Compute Project (OCP) ausgelegt und entsprechend zu anderen OCP-Systemen kompatibel. Die SSD erreicht Lese- und Schreibraten von 3.400 bzw. 3.000 MB/s. Bei zufälligen Zugriffen erreicht die SSD 700.000 bzw. 100.000 IOPS.

SK hynix ist erst kürzlich mit eigenen Laufwerken am Markt – unter anderem auch Endkundenprodukten wie der P31-Serie, die allerdings noch PCI-Express 3.0 als Interface verwendet.