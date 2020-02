Erstes hochverfügbares QNAP ZFS-NAS mit All-Flash-Arrays vorgestellt

QNAP hat jetzt die neue All-Flash-Speicherlösung ES2486dc mit insgesamt 24 Festplatteneinschüben vorgestellt. Das ES2486dc ist QNAPs erstes sogenanntes hochverfügbares NAS mit All-Flash-Arrays, das mit Intel Xeon D-2142IT-Prozessoren ausgerüstet ist. Das NAS ist aktuell ab 13.999 Euro im Handel erhältlich.

Nutzer profitieren nach Angaben des Herstellers von einem ausgezeichnetem I/O-Durchsatz und 10 GbE-Konnektivität. Zudem soll der Flash-Speicher laut Aussagen des Unternehmens alle Anforderungen von geschäftskritischen Datei-Servern, Virtualisierungs-Servern und kommerziellen Cloud-Anwendungen erfüllen.

Jeder Controller bietet Anwendern vier 10GbE SFP+ Lan-Ports und acht RDIMM-Steckplätze für bis zu 512 GB Speicher. Batteriegeschützter DRAM-Write-to-Cache-Datenschutz ist ebenfalls mit an Bord. Zwei PCIe-Steckplätze unterstützen 10GbE/25GbE/40GbE-Netzwerkkarten. Anwender sind außerdem in der Lage eine SAS-Erweiterungskarte zum Anschluss mehrerer EJ1600 v2 Erweiterungsgehäuse zu nutzen, um so den Speicherplatz auf über 1 PB zu erhöhen.

Bei Verwendung des optionalen QDA-SA3 6 Gbps SAS-zu-SATA-Laufwerkadapters ermöglicht das ES2486dc den Gebrauch einer SATA 6 Gbps SSD im 2,5“-SAS-Laufwerkschacht. Das ES2486dc unterstützt außerdem die Virtualisierung per VMware, Microsoft und Citrix. SnapSync ist mit VMware Site Recovery Manager (SRM) kompatibel.

Das ES2486dc arbeitet mit dem Betriebssystem QES, das laut QNAP für All-Flash-Speicher-Arrays optimiert wurde. Besagtes OS führt eine effiziente Datenreduzierung mit Inline-Datendeduplizierung und Online-Datenkomprimierung durch. Dies soll den I/O- und SSD-Speicherverbrauch reduzieren und die Lebensdauer von SSDs deutlich verlängern. Weitere Funktionen des Betriebssystems sind die Selbstheilung bei schleichender Datenkorruption, unbegrenzte Snapshot-Versionen, SnapSync für sofortige Remote-Sicherungen und die Quality of Service-Funktion zur Gewährleistung einer konsistenten Primärspeicherleistung.