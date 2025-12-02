Werbung

ASUS ROG erweitert seine Tastaturserie um die Azoth 96 HE, ein Modell, das in erster Linie auf eine hohe Anpassbarkeit und präzise Eingabetechnik ausgerichtet sein soll. Die Konstruktion basiert auf einem kompakten 96-%-Layout und kombiniert mechanische Komponenten mit Hall-Sensor-Technik.

Die Azoth 96 HE arbeitet mit magnetischen ROG-HFX-V2-Schaltern, deren Auslösepunkt sich von 0,1 bis 3,5 mm verstellen lässt. Eine Feinjustierung erfolgt in Schritten von 0,01 mm, unterstützt durch einen integrierten Hall-Sensor, der die Tastenpositionen mit gleicher Genauigkeit ausliest.

Die Tastatur kann über drei verschiedene Verbindungsarten genutzt werden. Neben dem kabelgebundenen Betrieb stehen Bluetooth und die Funktechnologie ROG SpeedNova 8K zur Verfügung. In beiden Übertragungsmodi erreicht die Tastatur laut ASUS eine durchgehende Abtastrate von 8.000 Hz. Bis zu fünf Bluetooth-Geräte lassen sich gleichzeitig koppeln. Die Bedienung wird durch einen 1,47-Zoll-Farb-Touchscreen ergänzt, der Systeminformationen sowie Einstellungen anzeigt. Ein Drei-Wege-Drehknopf erlaubt zudem die Steuerung zentraler Parameter, darunter der Auslösepunkt und die Triggerempfindlichkeit.

Für das Tippgefühl setzt ASUS auf ein mehrschichtiges Dämpfungssystem. Vier PORON-Schichten, ein IXPE-Pad und ein Silikonpad sollen Resonanzen und Schaltergeräusche reduzieren. Die Gasket-Mount-Konstruktion will hingegen für ein weiches Anschlagverhalten sorgen, das sich durch Austausch einzelner Dämpfungsebenen variieren lässt. Die äußere Abdeckung besteht aus Metall und verleiht der Tastatur eine robuste Anmutung. Optional lassen sich transparente Tastenkappen mit ROG-Beschriftung einsetzen.

Die Azoth 96 HE ist ab sofort im deutschsprachigen Raum erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro, der Vertrieb startet zunächst exklusiv über Cyberport, bevor das Modell ab Januar auch im weiteren Fach- und Onlinehandel verfügbar sein wird.