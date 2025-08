Werbung

ASUS hat mit der ROG Harpe II Ace eine neue Gaming-Maus auf den Markt gebracht, die gemeinsam mit professionellen Gamern entwickelt wurde und sich auch speziell an den eSport-Bereich richtet. Ihr Design will auf mühelose Bewegungen, schnelle Reaktionen und höchste Präzision ausgelegt sein.

Die Konstruktion aus biobasiertem Nylon soll dabei nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern auch die Stoßfestigkeit verbessern. Die integrierte ROG SpeedNova 8K-Wireless-Technologie realisiert eine kabellose Abtastrate von bis zu 8.000 Hz. Ein optischer Sensor mit 42.000 dpi, Track-on-Glass-Technologie und optische Mikroschalter mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks sollen eine präzise Steuerung und sofortige Signalübertragung garantieren.

Die Entwicklung erfolgte laut ASUS in Zusammenarbeit mit dem VALORANT-Profi Demon1, der seine Erfahrung als eSportler in die Formgebung, das Klickverhalten und das Gewicht der Maus mit einbrachte. Das ergonomische Design wurde dabei von der Harpe Ace Aim Lab Edition abgeleitet und weiter optimiert. Es unterstützt sowohl Claw- als auch Fingertip-Grip und will durch verjüngte Seitenwände, Neigung der Tasten und eine leicht abgesenkte Form optimale Balance und Stabilität bieten.

Die Seitentasten sind klar getrennt positioniert, um Fehlklicks zu vermeiden. Mit einem Gewicht von nur 48 g ist die Harpe II Ace zudem deutlich leichter als ihr Vorgänger. Die verstärkte innere Struktur, eine matte Beschichtung gegen Schweiß sowie große PTFE-Füße mit abgerundeten Kanten sollen für sicheren Halt und geschmeidiges Gleiten sorgen.

Über ROG Gear Link lässt sich die Maus über den Webbrowser konfigurieren, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen – ein Vorteil für Spieler, die häufig unterwegs sind oder an verschiedenen Geräten spielen.

Die ROG Harpe II Ace ist ab sofort in Schwarz und Weiß in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,90 Euro.