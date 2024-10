Werbung

Mit S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl steht ein Shooter mit besonderem Szenario in den Startlöchern. MSI kündigt jetzt an, dass man einige Gaming-Produkte im S.T.A.L.K.E.R. 2-Design anbieten wird. Neben einer Grafikkarte gehören dazu auch zwei Eingabegeräte. Das Spiel ist bei diesen Produkten mindestens teilweise gleich inklusive.

Von der GeForce RTX 4070 Ti Super wird es eine S.T.A.L.K.E.R. 2-Variante mit dem sperrigen Produktnamen GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION geben. Sie fällt vor allem durch den passend gestalteten TRI FROZR 3-Grafikkartenkühler, die Backplate und eine robuste Metallblende mit Stützfunktion auf. Die zeigt neben dem Spiele-Schriftzug auch das Strahlenwarnzeichen. Das findet sich auch auf einem der Lüfter wieder. Über den Kühler ziehen sich unter anderem gelbe Zierstreifen. Wir hatten von MSI die GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X im Test. Die GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION erreicht laut MSI den regulären Boost-Takt von 2.610 MHz, über MSI Center wird ein "Extreme Performance"-Takt von 2.625 MHz ermöglicht.

Bei den Eingabegeräten nutzt MSI altbekannte Modelle als Grundlage für neue S.T.A.L.K.E.R. 2-Designs. Die Clutch GM41 Lightweight Wireless hatten wir auch im Test. Sie ist eine kabellos nutzbare Gaming-Maus mit einem Gewicht von 74 g. Als Sensor dient ein PixArt PAW-3370 mit bis zu 20.000 DPI. Die S.T.A.L.K.E.R. 2-Variante zeigt sich in Grau und präsentiert neben dem Spieleschriftzug auch wieder ein Strahlenwarnzeichen. Beleuchtet wird allerdings nicht das Warnzeichen, sondern nur der MSI-Drache, der optisch nicht so wirklich zum S.T.A.L.K.E.R. 2-Design passen will.

Über das Gamepad Force Pro Wireless hatten wir zumindest im Rahmen einer News berichtet. Es kann am PC flexibel entweder per 2,4 GHz Verbindung, Bluetooth oder über ein USB-Kabel angebunden werden. Bei Nutzung an einer Xbox wird die Verbindung per Kabel hergestellt. Die S.T.A.L.K.E.R. 2-Variante zeigt ein neues Design mit gelben Farbakzenten und austauschbaren Abdeckungen in unterschiedlichen Grautönen. Zum Lieferumfang gehört auch eine Transporttasche.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Auf den Verpackungen von Grafikkarte und Gamepad prangt der Hinweis, dass S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl bei diesen Produkten inklusive ist. Bei der Maus fehlt der Hinweis hingegen. Die GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION wird aktuell über Alternate, Amazon, Mindfactory und im MSI eShop angeboten. MSI gibt eine UVP von 1.029 Euro an.

Die STALKER 2 EDITION-Varianten von Gamepad und Maus sollen im Laufe des Monats ausschließlich über Amazon erhältlich werden. Hierzu nennt MSI noch keine Preise.